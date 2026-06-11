Центр "Мой бизнес" Томской области помог узнать основы предпринимательства

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Томской области завершилась обучающая программа "Основы предпринимательства", по итогам которой 20 участников получили сертификаты, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа проходит в регионе уже в четвертый раз с начала года. Начинающие предприниматели в ходе четырехдневного интенсива под руководством экспертов проработали свои бизнес-идеи, оценили их доходность, составили прогноз выручки на первые месяцы и разработали маркетинговую стратегию.

Также слушатели познакомились с формами регистрации бизнеса и изучили действующие меры государственной поддержки.

Среди проектов выпускников — изготовление мебели, салон красоты, ИТ-студия для детей, организация событий, фермерское хозяйство, монтаж кондиционеров, студия груминга, тренерские услуги, автомойка и другие.

Всего с начала года обучение по программе прошли 80 человек. Следующий поток запланирован на сентябрь.