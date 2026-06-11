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Центр "Мой бизнес" Томской области помог узнать основы предпринимательства - РИА Новости, 11.06.2026
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Твой бизнес
 
15:27 11.06.2026
Центр "Мой бизнес" Томской области помог узнать основы предпринимательства

В Томской области 20 бизнесменов прошли программу "Основы предпринимательства"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Бизнесмен
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В центре "Мой бизнес" Томской области завершилась обучающая программа "Основы предпринимательства", по итогам которой 20 участников получили сертификаты, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа проходит в регионе уже в четвертый раз с начала года. Начинающие предприниматели в ходе четырехдневного интенсива под руководством экспертов проработали свои бизнес-идеи, оценили их доходность, составили прогноз выручки на первые месяцы и разработали маркетинговую стратегию.
Также слушатели познакомились с формами регистрации бизнеса и изучили действующие меры государственной поддержки.
Среди проектов выпускников — изготовление мебели, салон красоты, ИТ-студия для детей, организация событий, фермерское хозяйство, монтаж кондиционеров, студия груминга, тренерские услуги, автомойка и другие.
Всего с начала года обучение по программе прошли 80 человек. Следующий поток запланирован на сентябрь.
Центр "Мой бизнес" оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
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