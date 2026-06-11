В Москве в среду повторился суточный температурный рекорд, сообщил синоптик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве 10 июня был повтор суточного температурного рекорда 1998 года с максимальной температурой плюс 30 градусов.
- В Коломне (Подмосковье) был установлен новый температурный рекорд с показателем плюс 31,6 градуса, а самая высокая температура в Московской области была зафиксирована в Павловском Посаде — плюс 31,8 градуса.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суточный температурный рекорд 1998 года повторен в Москве в среду, воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины вчера был зафиксирован повтор рекорды жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30,0 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне, где воздух прогрелся до плюс 31,6, прежний максимум 28-летней давности был побит.
"Самая сильная жара в Московской области была в Павловском Посаде, где максимальный термометр показал плюс 31,8", - подчеркнул он.