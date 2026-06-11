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В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей - РИА Новости, 11.06.2026
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16:36 11.06.2026
В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей

В Госдуме предложили ввести полный дистанционный техосмотр транспортных средств

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТехнический эксперт проводит осмотр автобуса
Технический эксперт проводит осмотр автобуса - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технический эксперт проводит осмотр автобуса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного техосмотра транспортных средств.
  • Его предлагают проводить аккредитованным оператором с участием технического эксперта с использованием видеосъемки или онлайн-связи.
  • Депутаты предложили на первом этапе применять дистанционный техосмотр к транспортным средствам с пониженным уровнем риска, а для категорий повышенного риска сохранить очный порядок либо установить дополнительные условия после оценки результатов пилотного проекта.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного техосмотра транспортных средств.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств", - сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что такой формат мог бы проводиться аккредитованным оператором техосмотра с участием технического эксперта, с использованием видеосъемки или онлайн-связи, оформлением цифрового листа осмотра, фиксацией результата и подписанием диагностической карты усиленной квалифицированной электронной подписью.
По их словам, в рамках такой процедуры технический эксперт мог бы дистанционно проверять транспортное средство по установленному маршруту осмотра: идентификационные признаки, государственный регистрационный знак, VIN-номер, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов, предусмотренных обязательными требованиями.
Депутаты также предложили на первом этапе применять дистанционный техосмотр к транспортным средствам с пониженным уровнем риска, а для автобусов, транспорта для перевозки детей, такси, автомобилей для перевозки опасных грузов и других категорий повышенного риска - сохранить очный порядок либо установить дополнительные условия после оценки результатов пилотного проекта.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит повысить доступность технического осмотра для граждан и малого бизнеса, сократить временные затраты, снизить нагрузку на стационарные пункты техосмотра, создать более удобный цифровой порядок прохождения процедуры и одновременно сохранить требования безопасности дорожного движения.
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