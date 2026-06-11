В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного техосмотра транспортных средств.

Его предлагают проводить аккредитованным оператором с участием технического эксперта с использованием видеосъемки или онлайн-связи.

Депутаты предложили на первом этапе применять дистанционный техосмотр к транспортным средствам с пониженным уровнем риска, а для категорий повышенного риска сохранить очный порядок либо установить дополнительные условия после оценки результатов пилотного проекта.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного техосмотра транспортных средств.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств", - сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что такой формат мог бы проводиться аккредитованным оператором техосмотра с участием технического эксперта, с использованием видеосъемки или онлайн-связи, оформлением цифрового листа осмотра, фиксацией результата и подписанием диагностической карты усиленной квалифицированной электронной подписью.

По их словам, в рамках такой процедуры технический эксперт мог бы дистанционно проверять транспортное средство по установленному маршруту осмотра: идентификационные признаки, государственный регистрационный знак, VIN-номер, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов, предусмотренных обязательными требованиями.

Депутаты также предложили на первом этапе применять дистанционный техосмотр к транспортным средствам с пониженным уровнем риска, а для автобусов, транспорта для перевозки детей, такси, автомобилей для перевозки опасных грузов и других категорий повышенного риска - сохранить очный порядок либо установить дополнительные условия после оценки результатов пилотного проекта.