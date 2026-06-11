"Анна Каренина" без поезда. Театр Маяковского готовит премьеру по Толстому

В этом театральном сезоне знаменитому зданию Театра Маяковского из красного кирпича исполнилось 140 лет – совсем недавно во время проведения ремонтных работ была обнаружена табличка, заложенная при строительстве. В то же время сама труппа, отметив вековой юбилей, не только представляет новые спектакли, но и развивает непривычные направления работы со зрителями. О ближайшей премьере по Толстому, специальных образовательных встречах и постановках для подростков в интервью РИА Новости рассказала директор театра Екатерина Лапшина.

– Здание Театра Маяковского – объект исторического и культурного наследия, который в то же время должен отвечать современным требованиям. Как удается все совместить?

– За последние четыре года мы сделали многое, чтобы модернизировать инженерно-технические системы театра – заменили служебный лифт, насосную станцию пожаротушения, установили кондиционеры в гримерных комнатах артистов и в ряде служебных помещений театра, обновили сценическое оборудование.

« Возможно, эта работа скрыта от глаз публики, но она очень важна. А вот, что наши посетители заметили сразу, так это новый облик зрительского фойе.

Его оформление было предложено народным художником России, главным художником Театра Маяковского Владимиром Арефьевым.

© Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Директор Театр Маяковского Екатерина Лапшина © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Директор Театр Маяковского Екатерина Лапшина

– Владимир Арефьев известен и своими незаурядными сценографическими решениями. Например, в афише есть его постановки "Евгений Онегин" Пушкина и "Лес" Островского: весьма непростые с точки зрения воплощения. Как удается реализовывать сложные художественные задачи?

– Конечно, решение мы всегда ищем совместно с техническими специалистами. Ведь любая идея воплощается с соблюдением обязательных требований по безопасности, охране труда и так далее. Наша постановочная часть всегда находится в диалоге с художником, всегда удается держать баланс.

В спектакле "Лес" на сцену подается около 15 тонн воды. Это важный художественный образ, с которым артисты взаимодействуют на сцене. В момент установки декораций каждый раз мы проводим масштабные гидроизоляционные работы. Под чутким контролем ответственных сотрудников на планшет сцены укладывается "пирог" из специальных укрывных материалов, все это герметично проклеивается и только после этого финальным слоем стелется бассейн и наливается вода.

В спектакле "Евгений Онегин" тоже есть очень эффектный элемент оформления – порядка 50 настоящих сосулек, подвешенных над сценой. Для их изготовления театр специально приобрел морозильную установку. Для каждой сосульки была сделана силиконовая форма, продуманы качество воды, температура заморозки – от этого зависит прозрачность льда – и система подвеса, чтобы артисты могли безопасно перемещаться по сцене во время спектакля.

© Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Спектакль "Лес" Спектакль "Лес" © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского 1 из 2 © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Спектакль "Евгений Онегин" Спектакль "Евгений Онегин" © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского 2 из 2 Спектакль "Лес" © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского 1 из 2 Спектакль "Евгений Онегин" © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского 2 из 2

– В самом начале следующего сезона у вас запланирована еще большая премьера – спектакль по "Анне Карениной". И первые читки вы даже проводили в Музее-усадьбе Толстого в Хамовниках. Что это будет за спектакль?

– Могу точно сказать, что зрители не увидят на сцене поезда (смеется). Спектакль будет называться "Каренина. Том второй". Премьера запланирована на 12, 13 сентября. Очевидно, что внимание режиссера сконцентрировано в большей степени на втором томе романа, который не всегда удается воплотить на сцене. Над сценографией вместе с Егором Перегудовым традиционно работает Владимир Арефьев, это будет один из самых масштабных спектаклей их творческого тандема и репертуара театра в целом. Премьера предварит серию событий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого в 2028 году.

Работа над премьерой началась в конце прошлого года. Первую читку мы провели в Усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках, а весной съездили в Ясную Поляну. Это уже стало доброй традицией – выезжать в "место силы" автора. Так, когда мы готовились к "Евгению Онегину", команда спектакля побывала в "Михайловском" (родовое имени Ганнибалов-Пушкиных – прим. ред.). Перед выпуском "Леса" мы ездили в музей-заповедник "Щелыково" (связан с жизнью и творчеством Александра Островского – прим. ред.). Это дает возможность артистам и режиссеру погрузиться в атмосферу, в которой жили и творили писатели, найти вдохновение.

Также все премьеры на основной сцене мы сопровождаем обширной образовательной программой, что позволяет нашим зрителям "быть в материале".

© Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Первая читка "Анны Карениной" в Музее-усадьбе Толстого в Хамовниках © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Первая читка "Анны Карениной" в Музее-усадьбе Толстого в Хамовниках

– Какие встречи уже прошли в преддверии премьеры по Толстому?

– Открывали нашу просветительскую программу к премьере лекции интереснейших литературоведов Павла Басинского и Евгения Жаринова. Помимо этого, зрителей ждали различные дискуссии. Одна из них – на стыке литературы и психологии с участием автора книги "Спасти Анну Каренину: Герои русской классики на приеме у психолога" Елены Новоселовой и поэта, писателя Ольги Лишиной. Большой отклик у публики получила и открытая дискуссия "Анна Каренина: четыре взгляда на вечный сюжет" с возможностью заглянуть в самое сердце великого романа через призму четырех уникальных взглядов: писательницы и поэтессы Марины Степновой, заведующей мемориального дома Л.Н.Толстого Надежды Переверзевой, журналиста Григория Туманова и ведущего исследователя творчества Л.Н. Толстого Павла Басинского.

« Еще в прошлом сезоне нашим художественным руководителем Егором Перегудовым был придуман проект "Застольный период" – встречи с режиссером и артистами на этапе репетиционного процесса, настоящий творческий "мозговой штурм" на тему будущего спектакля и разговор о том, как рождается постановка, создаются образы.

Вместе с литературным критиком, преподавателем МГУ Натальей Ломыкиной, режиссером и исполнителями главных ролей – Дарьей Урсуляк, Алексеем Фатеевым, Макаром Запорожским, Анастасией Мишиной – попробовали проследить предлагаемые обстоятельства поступков Анны Карениной, Алексея Каренина, Алексея Вронского, вместе погрузиться в текст романа.

© Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Проект "Маяковка. Дети" © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Проект "Маяковка. Дети"

– Говоря о работе Театра Маяковского со зрителями, нельзя не рассказать о работе с подростковой аудиторией и детском летнем лагере. В этом году он пройдет уже в третий раз. В чем идея этого проекта?

– Подростковая аудитория, наверное, самая сложная для взаимодействия. В век информационных технологий ребят сложно чем-то заинтересовать. Но если мы хотим в будущем видеть их у нас в театре, мы должны уметь разговаривать с ними на одном языке, показать, что театр – это не скучно, а очень даже интересно.

Так родилась идея создания детского театрального лагеря "Маяковка. Дети", который Театр Маяковского первым среди коллег реализовал на базе подмосковного детского лагеря. На протяжении двух недель ребята в возрасте от 13 до 16 лет знакомятся с театральной спецификой: наши артисты проводят с ними занятия по актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Сотрудники цехов проводят мастер-классы по гриму, созданию театральных макетов, декораций и бутафории. Иногда мы привлекаем и приглашенных спикеров. Например, в прошлом году проводили занятия по театральному этикету, в том числе, рассказывали о том, как правильно вести себя в театре.

« На протяжении смены артисты готовят с ребятами отчетный мини-спектакль, который сначала играется в лагере, а в начале театрального сезона – у нас на Сцене на Сретенке. Безусловно, дети счастливы, что могут выйти на профессиональную сцену, когда в зале находятся их родители и друзья.

© Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Проект "Маяковка. Дети" © Фото предоставлено пресс-службой Театра Маяковского Проект "Маяковка. Дети"

– Сколько детей получается принять в лагерь каждое лето? Скольких потенциальных зрителей вы обучаете?

– В каждой смене – 24 ребенка, мы проводим две смены. За два года существования участниками лагеря стали более 100 детей. Мы получаем огромный отклик после каждой смены как от самих ребят, так и от их родителей, которые благодарят театр, возможно, за самые яркие впечатления в жизни. Многие стоят в листе ожидания, кто-то сразу после окончания смены просит записать ребенка на следующий год… Все это говорит о востребованности проекта.

Дети получают возможность самореализации, они не боятся своей индивидуальности. Внутри нашего лагеря создается целое комьюнити – ребята вместе ходят на спектакли театра, становятся участниками фокус-групп во время создания новых спектаклей для подростков. Хочется верить, что благодаря такому подходу у них в принципе сформируется положительное отношение к театру.

– Как много сейчас в вашем репертуаре спектаклей именно для подростков?

– Все началось с нашумевшего "Поиск продолжается", после выпуска которого мы стали думать, на что еще молодежь может сходить в нашем театре. Так, в афише Театра Маяковского появился спектакль-рок-концерт "2007", который рассказывает о поколении панков, рокеров и других субкультурах начала 2000-х. Зрители вместе с артистами могут "оторваться" на танцполе. На основной сцене идет наш абсолютный хит – "Багдадский вор и черная магия", музыкальный спектакль для всей семьи с большим количеством интерактива и спецэффектов.

Совсем недавно мы сделали постановку в жанре форум-театра "Восьмиклассница" на очень сложную тему – нарушение границ и нездоровое внимание со стороны взрослого.

« Жанр спектакля предполагает, что действие доходит до кризисного момента и останавливается, после чего начинается обсуждение. Зрители могут предложить варианты поведения героев и даже выйти на сцену и проиграть эпизод за одного из персонажей, чтобы история пошла по другому сценарию.

Спектакль всегда проходит в сопровождении психолога, который дает оценку всему происходящему. Удивительно, как ребята, зачастую молчаливые и замкнутые в этом возрасте, раскрываются во время обсуждения. Нам важно, чтобы они приходили на эти спектакли не только сами по себе, но и с родителями. Чтобы поход в театр становился отправной точкой для серьезного разговора дома.

– В чем вы видите миссию вашего театра сегодня?

– Дать возможность зрителям хотя бы ненадолго забыть обо всех проблемах и прожить другую жизнь – героев на сцене. Научиться сопереживать.