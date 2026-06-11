Американский бегун Тарп на студенческих соревнованиях побил мировой рекорд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский бегун Джа'Кобе Тарп обновил мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами, показав результат 12,75 секунды.
- Предыдущий рекорд принадлежал Арису Мерритту и составлял 12,80 секунды.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский бегун Джа'Кобе Тарп обновил мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Он показал результат 12,75 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал другому американцу Арису Мерритту, который пробежал дистанцию за 12,80 секунды в в сентябре 2012 года. На Олимпийских играх 2024 года в Париже чемпионом стал американец Грант Холлоуэй с результатом 12,99 секунды.
Тарпу 20 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира 2024 года.