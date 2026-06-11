В Хмельницкой области военкомы задержали священника

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Хмельницкой области задержали протоиерея Владимира Середу и доставили его для прохождения военно-врачебной комиссии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.