В Хмельницкой области военкомы задержали священника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хмельницкой области сотрудники ТЦК задержали протоиерея Владимира Середу.
- Священник был принудительно доставлен в Теофиполь для прохождения военно-врачебной комиссии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Хмельницкой области задержали протоиерея Владимира Середу и доставили его для прохождения военно-врачебной комиссии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В Хмельницкой области сотрудники ТЦК задержали протоиерея Владимира Середу, настоятеля храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Корчевка", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, священник был принудительно доставлен в Теофиполь для прохождения военно-лечебной комиссии.
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