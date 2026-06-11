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В Хмельницкой области военкомы задержали священника - РИА Новости, 11.06.2026
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В Хмельницкой области военкомы задержали священника

РИА Новости: в Хмельницкой области сотрудники ТЦК задержали священника УПЦ

© Фото : Хмельницкая епархия УПЦПротоиерей Владимир Середа
Протоиерей Владимир Середа - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Хмельницкая епархия УПЦ
Протоиерей Владимир Середа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницкой области сотрудники ТЦК задержали протоиерея Владимира Середу.
  • Священник был принудительно доставлен в Теофиполь для прохождения военно-врачебной комиссии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Хмельницкой области задержали протоиерея Владимира Середу и доставили его для прохождения военно-врачебной комиссии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
Хмельницкой области сотрудники ТЦК задержали протоиерея Владимира Середу, настоятеля храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Корчевка", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, священник был принудительно доставлен в Теофиполь для прохождения военно-лечебной комиссии.
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