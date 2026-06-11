Поддержку участников СВО усилят в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. В Ярославской области повысят эффективность использования земель и усилят поддержку участников СВО, сообщил губернатор Михаил Евраев.

По словам Евраева, региональное министерство имущественных отношений подготовило законопроекты, которые касаются регулирования земельных отношений. Документы внесены в Ярославскую областную думу.

Первый законопроект связан с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей.

"Расширяем поддержку участников СВО. С 2024 года ветераны боевых действий и члены их семей могут бесплатно получить земельные участки. И этой мерой уже воспользовались 77 человек. Теперь право на землю получат не только совершеннолетние дети бойцов, но и несовершеннолетние. Это сделает адресную помощь доступнее и эффективнее", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, почти в два раза предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений от участников СВО - с 30 до 16 календарных дней. Подать документы можно будет любым удобным способом - через МФЦ или онлайн через портал "Госуслуги".

Второй законопроект, внесенный в областную думу, кардинально меняет правила для собственников и застройщиков, желающих перевести земли сельхозназначения в другую категорию, рассказал Евраев.

Министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова пояснила, что законопроект устанавливает особый порядок перевода особо ценных земель в другие категории использования.

"Сначала заявитель подает ходатайство в уполномоченный орган, который определит правительство области. Если участок относится к высокопродуктивным сельхозугодьям, в течение десяти дней ходатайство направляют в федеральный Минсельхоз. Только после получения федеральной оценки губернатор вносит проект закона в Ярославскую областную думу, которая рассматривает инициативу в стандартном регламентном порядке, но строго в сроки, отведенные федеральным законом", - рассказала Ермолова.