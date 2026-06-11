ВСУ за сутки потеряли до 315 боевиков в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- ВСУ потеряли около 315 военнослужащих и военную технику, включая бронетранспортеры и бронеавтомобили.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 315 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Сорочино, Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 315-ти военнослужащих, бронетранспортер "Stryker", бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину Oshkosh M-ATV производства США, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны.