Переговоры с новым президентом FIS прошли конструктивно, заявил Свищев

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Свищев заявил, что переговоры с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Александром Оспельтом прошли конструктивно.

Александр Оспельт был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде, получив 65 голосов делегатов.

Свищев отметил, что с Оспельтом обсудили вопросы, касающиеся восстановления прав российских спортсменов.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что переговоры с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александром Оспельтом прошли конструктивно и они оставили друг о друге позитивное мнение.

Представитель Лихтенштейна Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде . Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64.

"С Александром наши ребята и вчера пообщались, а мы с ним около недели назад общались по видеоконференцсвязи. Мы обсудили с ним все вопросы, которые нас беспокоят. В первую очередь это вопрос, который нам ставит в задачу и министр спорта Михаил Дегтярев – восстановить как можно быстрее в правах наших спортсменов. Мы с Александром достаточно конструктивно переговорили, обсудили темы, которые нас беспокоят, которые его беспокоят. Я считаю, что мы составили друг о друге позитивное мнение. Наметили план действий", - сказал Свищев

"Сейчас он уже избранный президент, есть состав совета, в котором есть для нас близкие люди, наши друзья, соратники. Также есть и те, с кем у нас большие разногласия, но это не дает нам оснований расслабляться. Я считаю, что неважно, в хороших ты отношениях или нет, надо выстраивать отношения с каждым членом FIS. Наша делегация как раз сейчас в Белграде выстраивает контакт, обсуждают совместную работу", - добавил он.

Ранее в мае прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) , которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России . Новым председателем единогласно был избран Свищев.

"Больше спасибо нашей большой и дружной команде представителей федерации, которые работают сейчас в Белграде вместе на конгрессе. Эта работа не всегда видна извне, но внутри конгресса, когда общаешься с коллегами из других стран, с кандидатами, с работниками FIS – все это очень важно для нашей будущей работы", - сказал собеседник агентства.