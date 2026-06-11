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Переговоры с новым президентом FIS прошли конструктивно, заявил Свищев - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Лыжные гонки
 
16:14 11.06.2026
Переговоры с новым президентом FIS прошли конструктивно, заявил Свищев

Свищев: переговоры с новым президентом FIS Оспельтом прошли конструктивно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Свищев заявил, что переговоры с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Александром Оспельтом прошли конструктивно.
  • Александр Оспельт был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде, получив 65 голосов делегатов.
  • Свищев отметил, что с Оспельтом обсудили вопросы, касающиеся восстановления прав российских спортсменов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что переговоры с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александром Оспельтом прошли конструктивно и они оставили друг о друге позитивное мнение.
Представитель Лихтенштейна Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64.
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"С Александром наши ребята и вчера пообщались, а мы с ним около недели назад общались по видеоконференцсвязи. Мы обсудили с ним все вопросы, которые нас беспокоят. В первую очередь это вопрос, который нам ставит в задачу и министр спорта Михаил Дегтярев – восстановить как можно быстрее в правах наших спортсменов. Мы с Александром достаточно конструктивно переговорили, обсудили темы, которые нас беспокоят, которые его беспокоят. Я считаю, что мы составили друг о друге позитивное мнение. Наметили план действий", - сказал Свищев.
"Сейчас он уже избранный президент, есть состав совета, в котором есть для нас близкие люди, наши друзья, соратники. Также есть и те, с кем у нас большие разногласия, но это не дает нам оснований расслабляться. Я считаю, что неважно, в хороших ты отношениях или нет, надо выстраивать отношения с каждым членом FIS. Наша делегация как раз сейчас в Белграде выстраивает контакт, обсуждают совместную работу", - добавил он.
Ранее в мае прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно был избран Свищев.
"Больше спасибо нашей большой и дружной команде представителей федерации, которые работают сейчас в Белграде вместе на конгрессе. Эта работа не всегда видна извне, но внутри конгресса, когда общаешься с коллегами из других стран, с кандидатами, с работниками FIS – все это очень важно для нашей будущей работы", - сказал собеседник агентства.
"У нас новая молодая федерация, для нас это исторический момент, потому что еще никогда в истории российских лыж еще не было такого объединения. Для нас очень важно именно в этот момент начать общение", - резюмировал глава объединенной федерации.
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Лыжные гонкиСпортДмитрий СвищевМихаил ДегтяревФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
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