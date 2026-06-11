Аксаков ждет снижения ключевой ставки ЦБ в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России снизит ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании совета директоров.

По мнению Аксакова, у Центрального Банка будут веские основания для снижения ключевой ставки, так как темп роста инфляции отрицательный.

Аксаков отметил, что шаг снижения может составить 0,5 или даже 1 процентный пункт.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России снизит ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании совета директоров, у регулятора будут для этого веские основания, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

"Центральный Банк как главный фактор, который определяет уровень ключевой ставки, использует инфляцию. ...В последнюю неделю инфляция чуть-чуть подросла на 0,07%, две предыдущие недели шла с отрицательным темпом. Если в совокупности взять три недели, то отрицательный темп. Поэтому я все-таки полагаю, что у Центрального Банка будут веские основания для снижения ключевой ставки", - сказал он.

Аксаков отметил, что шаг снижения, скорее всего, составит 0,5 процентного пункта, но учитывая отрицательные темпы роста инфляции, может быть и более смелый шаг - до 1 процентного пункта.

"Шаг в 0,5 процентного пункта себя оправдывает, поскольку дает такой сигнал, что ЦБ все контролирует, но при этом не делает резких шагов для того, чтобы не простимулировать инфляционную спираль", - подытожил он.