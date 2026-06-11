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Аксаков ждет снижения ключевой ставки ЦБ в июне - РИА Новости, 11.06.2026
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07:05 11.06.2026
Аксаков ждет снижения ключевой ставки ЦБ в июне

Аксаков ждет снижения ключевой ставки ЦБ в июне до 14%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России снизит ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании совета директоров.
  • По мнению Аксакова, у Центрального Банка будут веские основания для снижения ключевой ставки, так как темп роста инфляции отрицательный.
  • Аксаков отметил, что шаг снижения может составить 0,5 или даже 1 процентный пункт.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России снизит ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании совета директоров, у регулятора будут для этого веские основания, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
"Центральный Банк как главный фактор, который определяет уровень ключевой ставки, использует инфляцию. ...В последнюю неделю инфляция чуть-чуть подросла на 0,07%, две предыдущие недели шла с отрицательным темпом. Если в совокупности взять три недели, то отрицательный темп. Поэтому я все-таки полагаю, что у Центрального Банка будут веские основания для снижения ключевой ставки", - сказал он.
Аксаков отметил, что шаг снижения, скорее всего, составит 0,5 процентного пункта, но учитывая отрицательные темпы роста инфляции, может быть и более смелый шаг - до 1 процентного пункта.
"Шаг в 0,5 процентного пункта себя оправдывает, поскольку дает такой сигнал, что ЦБ все контролирует, но при этом не делает резких шагов для того, чтобы не простимулировать инфляционную спираль", - подытожил он.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в апреле была снижена до 14,5%. Следующее заседание Банка России состоится 19 июня.
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