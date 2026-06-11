Трамп: США за ночь сбросили на Иран бомбы на четверть миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американские военные в ночь на четверг сбросили на Иран боеприпасы на 250 миллионов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

"Прошлой ночью мы сбросили на них бомб на 250 миллионов долларов. Это было полное безумие", - сказал он в эфире телеканала Fox News.