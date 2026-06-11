Трамп: США за ночь сбросили на Иран бомбы на четверть миллиарда долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в ночь на четверг сбросили на Иран боеприпасы на 250 миллионов долларов.
- Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по Ирану, и Тегеран ответил ударами по базам США.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американские военные в ночь на четверг сбросили на Иран боеприпасы на 250 миллионов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Прошлой ночью мы сбросили на них бомб на 250 миллионов долларов. Это было полное безумие", - сказал он в эфире телеканала Fox News.