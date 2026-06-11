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Трамп: США за ночь сбросили на Иран бомбы на четверть миллиарда долларов - РИА Новости, 11.06.2026
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16:50 11.06.2026 (обновлено: 16:52 11.06.2026)
Трамп: США за ночь сбросили на Иран бомбы на четверть миллиарда долларов

Трамп: США в ночь на четверг сбросили на Иран бомбы на 250 миллионов долларов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в ночь на четверг сбросили на Иран боеприпасы на 250 миллионов долларов.
  • Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по Ирану, и Тегеран ответил ударами по базам США.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американские военные в ночь на четверг сбросили на Иран боеприпасы на 250 миллионов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Прошлой ночью мы сбросили на них бомб на 250 миллионов долларов. Это было полное безумие", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по Ирану. Тегеран ответил ударами по базам США. Позже Трамп анонсировал новые удары по Ирану, которые, по его словам, будут нанесены в ночь на пятницу и станут мощнее предыдущих.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
США намерены установить контроль над иранским рынком нефти, заявил Трамп
Вчера, 15:27
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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