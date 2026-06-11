Фесиков заявил, что почти все спортсмены боятся Корнева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков заявил, что почти все спортсмены, за исключением олимпийского чемпиона австралийца Камерона Макэвоя, боятся российского пловца Егора Корнева.
- На чемпионате России по плаванию в Казани Корнев установил пять рекордов страны на дистанциях 100 метров вольным стилем, 50 м кролем и 50 м баттерфляем.
- Фесиков отметил, что Корнев вышел на новый уровень, преодолев психологический барьер в 47 секунд на дистанции 100 метров вольным стилем.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил, что почти все спортсмены, за исключением олимпийского чемпиона австралийца Камерона Макэвоя, боятся российского пловца Егора Корнева.
На чемпионате России по плаванию в Казани Корнев установил пять рекордов страны: по два раза на дистанци 100 метров вольным стилем (46,99; позднее - 46,96 секунды) и 50 м кролем (21,12; 21,06), а также на 50 м баттерфляем (22,59). Макэвою принадлежит рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем (20,88).
"Огромное количество рекордов. Единственное, конечно, они в основном принадлежат одному человеку, но он создал фурор этого чемпионата - пять рекордов России. Причем это лучшие результаты в истории плавания России. Он застолбил за собой звание лучшего спортсмена этого чемпионата, но самое главное, что Егор сейчас вышел на новый уровень. Он вышел из 47 секунд, а для спринтера это психологически очень важный барьер. Он показал восхитительные секунды на 50 м вольным стилем - два раза рекорд России. Конечно, это сейчас страх для всего мира, кроме Камерона Макэвоя", - рассказал Фесиков журналистам.
Функционер отметил, что Корнев психологически становится сильнее.
"И самое главное, что к чемпионату Европы все идет для него в плановом режиме, как и для его бригады, и с Ольгой Николаевной (Байдаловой) планомерно двигаются вперед. А это самое ценное для нас", - добавил спортивный директор по плаванию ФВВСР.
Корневу 22 года, он становился победителем и серебряным призером чемпионатов мира в эстафетах, а также чемпионом мира на короткой воде.