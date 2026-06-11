Фесиков заявил, что почти все спортсмены боятся Корнева

КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил, что почти все спортсмены, за исключением олимпийского чемпиона австралийца Камерона Макэвоя, боятся российского пловца Егора Корнева.

Корневу 22 года, он становился победителем и серебряным призером чемпионатов мира в эстафетах, а также чемпионом мира на короткой воде.