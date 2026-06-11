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Гости вашингтонской фан-зоны ЧМ по футболу ждали ее открытия на фоне мусора - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
22:15 11.06.2026
Гости вашингтонской фан-зоны ЧМ по футболу ждали ее открытия на фоне мусора

Гости вашингтонской фан-зоны ЧМ-2026 ждали ее открытия на фоне мусора

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытие фан-зоны чемпионата мира по футболу в Вашингтоне на Национальной аллее состоялось с опозданием на полчаса.
  • Во время ожидания открытия фан-зоны гости наблюдали контейнеры со строительным мусором и рабочих за ограждением.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Гости фан-зоны чемпионата мира по футболу ждали в Вашингтоне ее открытия на фоне контейнеров со строительным мусором, двери площадки открылись с опозданием, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки человек выстроились в очередь вдоль ограждения, которым обнесли площадку на Национальной аллее в Вашингтоне. Рядом с забором оставались контейнеры со строительным мусором, а за забором неспешно ходили рабочие.
На месте дежурят усиленные наряды полиции, а также бойцы национальной гвардии.
Открытие фан-зоны напротив Капитолия в столице США планировалось в 14.00 местного времени (21.00 мск), но двери площадки открылись на полчаса позже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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