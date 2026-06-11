Гости вашингтонской фан-зоны ЧМ по футболу ждали ее открытия на фоне мусора

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Гости фан-зоны чемпионата мира по футболу ждали в Вашингтоне ее открытия на фоне контейнеров со строительным мусором, двери площадки открылись с опозданием, передает корреспондент РИА Новости.