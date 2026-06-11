Юлия Ефимова не планирует завершать карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Ефимова заявила, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.
- Она завоевала золото на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России в Казани.
- Ефимова не уверена, будет ли участвовать в стометровке на чемпионате Европы, решение будет зависеть от тренерского штаба.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заявила журналистам, что в ближайшее время не планирует завершать карьеру.
На вопрос о том, откладывается ли ее завершение карьеры, Ефимова ответила: "Да, к сожалению. Не дождетесь".
Ефимова заявила, что не знает, будет ли плыть стометровку на чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. "Посмотрим, каким будет решение тренерского штаба. Главное, что я поплыву на полтиннике. А там, наверное, кто‑то поплывет сотню. Надеюсь, нас поставят, потому что все-таки это честь", - сказала пловчиха.
"После полтинника сначала у меня не было никаких эмоций. Но буквально когда у меня был свободный день, я делала маникюр, сидела, смотрела чемпионат России и просто понимала, насколько быстрые нормативы и что не все ребята - даже наши молодые, перспективные, опытные - многие не отбираются. Есть дистанции, где один человек отбирается с трудом, а некоторые не отбираются вовсе. И я подумала: я в свои 34 года смогла отобраться на чемпионат Европы - это очень круто. Похвалила себя и отпустила", - добавила спортсменка.
Ефимовой 34 года, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.