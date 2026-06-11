Юлия Ефимова не планирует завершать карьеру

"После полтинника сначала у меня не было никаких эмоций. Но буквально когда у меня был свободный день, я делала маникюр, сидела, смотрела чемпионат России и просто понимала, насколько быстрые нормативы и что не все ребята - даже наши молодые, перспективные, опытные - многие не отбираются. Есть дистанции, где один человек отбирается с трудом, а некоторые не отбираются вовсе. И я подумала: я в свои 34 года смогла отобраться на чемпионат Европы - это очень круто. Похвалила себя и отпустила", - добавила спортсменка.