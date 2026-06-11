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Дедушка хоккеиста Ядыкина перед самоубийством отправил сообщение родным - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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15:00 11.06.2026
Дедушка хоккеиста Ядыкина перед самоубийством отправил сообщение родным

Дедушка хоккеиста Егора Ядыкина перед самоубийством отправил сообщение родным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дедушка хоккеиста Ядыкина совершил самоубийство.
  • Перед самоубийством он отправил родным звуковое сообщение, в котором пояснил, что произошло с внуком.
  • По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист Егор Ядыкин случайно задел курок ружья в машине, и оружие выстрелило, попав в него.
УФА, 11 июн - РИА Новости. Дедушка хоккеиста Ядыкина, погибшего в башкирском Салавате, перед самоубийством отправил сообщение родным, в котором рассказал о случившимся с внуком, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство.
"Дед хоккеиста Ядыкина, тело которого было обнаружено рядом с телом спортсмена, перед самоубийством отправил родным звуковое сообщение, где пояснил, что произошло с внуком", - сказал собеседник агентства.
По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист Егор Ядыкин ехал в машине с дедом, спортсмен случайно задел курок ружья, и оружие выстрелило, попав в него.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.
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