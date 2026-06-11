Дедушка хоккеиста Ядыкина перед самоубийством отправил сообщение родным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дедушка хоккеиста Ядыкина совершил самоубийство.
- Перед самоубийством он отправил родным звуковое сообщение, в котором пояснил, что произошло с внуком.
- По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист Егор Ядыкин случайно задел курок ружья в машине, и оружие выстрелило, попав в него.
УФА, 11 июн - РИА Новости. Дедушка хоккеиста Ядыкина, погибшего в башкирском Салавате, перед самоубийством отправил сообщение родным, в котором рассказал о случившимся с внуком, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство.
"Дед хоккеиста Ядыкина, тело которого было обнаружено рядом с телом спортсмена, перед самоубийством отправил родным звуковое сообщение, где пояснил, что произошло с внуком", - сказал собеседник агентства.
По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист Егор Ядыкин ехал в машине с дедом, спортсмен случайно задел курок ружья, и оружие выстрелило, попав в него.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.