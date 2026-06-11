Штурмовые подразделения успешно продвигаются в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения ВС РФ успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка в Константиновке.
- В освобожденных кварталах проводится поиск и уничтожение разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка в Константиновке, сообщило журналистам Минобороны России.
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"Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков", - говорится в сообщении.
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