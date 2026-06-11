Российские войска наступают на широком фронте в северной части ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы российской «Южной» группировки войск наступают на широком фронте.
- Наступление происходит в северной части ДНР.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Силы российской "Южной" группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
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"Соединения и воинские части "Южной" группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР", - говорится в сообщении.
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