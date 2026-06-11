Спецоперация, 11 июня: ВС России освободили Охримовку и Роскошное

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР за сутки, уничтожив до 1 220 военнослужащих, 27 бронемашин на различных направлениях специальной военной операции, следует из официальной сводки Минобороны России.