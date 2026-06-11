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Спецоперация, 11 июня: ВС России освободили Охримовку и Роскошное - РИА Новости, 11.06.2026
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17:22 11.06.2026 (обновлено: 17:23 11.06.2026)

Спецоперация, 11 июня: ВС России освободили Охримовку и Роскошное

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР, уничтожив до 1 220 военнослужащих и 27 бронемашин.
  • Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы HIMARS, три управляемые ракеты «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
  • ВСУ нанесли удары по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, атаковали автомобиль МЧС в Сватово и нанесли удар по православному кладбищу в поселке Веселое Запорожской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР за сутки, уничтожив до 1 220 военнослужащих, 27 бронемашин на различных направлениях специальной военной операции, следует из официальной сводки Минобороны России.
Кроме того, ВС Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
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Также средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Средства ПВО уничтожили 330 беспилотников ВСУ над территорией РФ за ночь, сообщило журналистам Минобороны России.

ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС

ВСУ за минувшие сутки нанесли многочисленным террористические удары по городу-спутнику Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодару, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его данным, пострадавших в населенном пункте нет.

Огонь по спасателям

Дрон ВСУ атаковал автомобиль МЧС в городе Сватово в ЛНР, сообщил главк. В результате обстрела автомобиль получил осколочные повреждения, но личный состав успел отойти в укрытие, и никто не пострадал.

Кладбище под обстрелом ВСУ

ВСУ нанесли удар в поселке Веселое Запорожской области по православному кладбищу, повреждены несколько надгробий, объявил Балицкий. По его сведениям, пострадавших нет, но сам факт кощунства над памятью усопших вызывает отвращение.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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