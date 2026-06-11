Спецоперация, 11 июня: ВС России освободили Охримовку и Роскошное

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР, уничтожив до 1 220 военнослужащих и 27 бронемашин.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы HIMARS, три управляемые ракеты «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- ВСУ нанесли удары по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, атаковали автомобиль МЧС в Сватово и нанесли удар по православному кладбищу в поселке Веселое Запорожской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР за сутки, уничтожив до 1 220 военнослужащих, 27 бронемашин на различных направлениях специальной военной операции, следует из официальной сводки Минобороны России.
Кроме того, ВС Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ночная атака БПЛА ВСУ
Средства ПВО уничтожили 330 беспилотников ВСУ над территорией РФ за ночь, сообщило журналистам Минобороны России.
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС
ВСУ за минувшие сутки нанесли многочисленным террористические удары по городу-спутнику Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодару, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его данным, пострадавших в населенном пункте нет.
Огонь по спасателям
Кладбище под обстрелом ВСУ
ВСУ нанесли удар в поселке Веселое Запорожской области по православному кладбищу, повреждены несколько надгробий, объявил Балицкий. По его сведениям, пострадавших нет, но сам факт кощунства над памятью усопших вызывает отвращение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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