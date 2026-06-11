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БПЛА "Севера" за неделю уничтожили более 30 автомобилей ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 11.06.2026
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07:52 11.06.2026
БПЛА "Севера" за неделю уничтожили более 30 автомобилей ВСУ под Харьковом

РИА Новости: БПЛА "Севера" за неделю уничтожили более 30 авто ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили более 30 автомобилей ВСУ на харьковском направлении.
  • Срыв ротации и снабжения приводит к потере подразделениями противника связи с командованием, после чего их поражают расчеты беспилотных систем, артиллерия и штурмовые группы.
  • Для координации действий используются штатные средства связи, что обеспечивает круглосуточное управление и контроль в режиме реального времени.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 30 автомобилей ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир с позывным "Арес".
"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем уничтожили более 30 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении... пикапы и автомобили ВСУ не остаются незамеченными при попытках проведения ротации личного состава и доставки продовольствия на позиции", - сказал командир.
Он отметил, что срыв ротации и снабжения приводит к потере подразделениями противника связи с командованием, после чего их поражают расчеты беспилотных систем, артиллерия и штурмовые группы.
Для координации действий, уточнил "Арес", используются штатные средства связи, что обеспечивает круглосуточное управление и объективный контроль в режиме реального времени через системы и приложения, предоставленные Минобороны России.
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