БПЛА "Севера" за неделю уничтожили более 30 автомобилей ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 30 автомобилей ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир с позывным "Арес".

Он отметил, что срыв ротации и снабжения приводит к потере подразделениями противника связи с командованием, после чего их поражают расчеты беспилотных систем, артиллерия и штурмовые группы.