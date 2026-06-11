Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ПВО 11-го армейского корпуса с начала июня уничтожили более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга» в Харьковской области.

Беспилотники противника ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности с применением стрелкового оружия и FPV-дронов ПВО.

Обнаружение БПЛА в ночное время обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения.

БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Расчеты ПВО 11-го армейского корпуса с начала июня уничтожили более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга" в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".

"Силами расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 30 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-Яга", в Харьковской области", - рассказал военный.

По его словам, тяжелые беспилотники противника ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Он уточнил, что подавление воздушных целей велось из стрелкового оружия, а также с применением FPV-дронов ПВО, использующих таран и дистанционный подрыв с осколочно-фугасной боевой частью.

"Карта" отметил, что в ночное время обнаружение БПЛА обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения. По его данным, цели поражались из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а инфракрасная сигнатура упрощала их обнаружение.