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Расчеты ПВО ВС России в июне уничтожили 30 дронов "Баба-Яга" под Харьковом - РИА Новости, 11.06.2026
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Расчеты ПВО ВС России в июне уничтожили 30 дронов "Баба-Яга" под Харьковом

Расчеты ПВО "Севера" в июне уничтожили 30 дронов "Баба-Яга" под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ПВО 11-го армейского корпуса с начала июня уничтожили более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга» в Харьковской области.
  • Беспилотники противника ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности с применением стрелкового оружия и FPV-дронов ПВО.
  • Обнаружение БПЛА в ночное время обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения.
БЕЛГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Расчеты ПВО 11-го армейского корпуса с начала июня уничтожили более 30 украинских гексакоптеров "Баба-Яга" в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".
"Силами расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 30 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-Яга", в Харьковской области", - рассказал военный.
По его словам, тяжелые беспилотники противника ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Он уточнил, что подавление воздушных целей велось из стрелкового оружия, а также с применением FPV-дронов ПВО, использующих таран и дистанционный подрыв с осколочно-фугасной боевой частью.
"Карта" отметил, что в ночное время обнаружение БПЛА обеспечивали разведывательные коптеры с тепловизорами, операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения. По его данным, цели поражались из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а инфракрасная сигнатура упрощала их обнаружение.
Между расчетами выстроена четкая система координации с использованием штатных средств связи, а современное оборудование позволяет своевременно определять положение и расстояние до гексакоптеров, подчеркнул военный.
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