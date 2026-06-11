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Дроны "Юга" лишают ВСУ снабжения в Константиновке - РИА Новости, 11.06.2026
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07:20 11.06.2026
Дроны "Юга" лишают ВСУ снабжения в Константиновке

РИА Новости: дроны "Юга" лишают ВСУ снабжения в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы дронов группировки «Южная» мешают ВСУ доставлять провизию и боеприпасы в Константиновке.
  • За первую неделю июня бойцы войск беспилотных систем уничтожили под Константиновкой и в самом городе более 20 наземных робототехнических комплексов и 19 автомобилей ВСУ.
  • Константиновка расположена на севере ДНР и играла важную роль в снабжении краматорско-славянской группировки ВСУ.
ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. Операторы дронов группировки "Южная" оставляют ВСУ без провизии и боеприпасов в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным ТЭК.
"Наши операторы БПЛА не дают им особо передвигаться, поэтому они стараются доставлять провизию с помощью НРТК и гексакоптеров. Мы соответственно не даем им это делать", - сказал ТЭК.
Он уточнил, что только за первую неделю июня бойцы войск беспилотных систем уничтожили под Константиновкой и в самом городе более 20 наземных робототехнических комплексов, а также 19 автомобилей, которые ВСУ пытались использовать для доставки провизии.
"Активно ловим и "Бабу-Ягу" (гексакоптер ВСУ – ред.), есть специальные группы, которые за ними охотятся", – уточнил ТЭК.
Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Город играл важную роль в снабжении краматорско-славянской группировки ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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