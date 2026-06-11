Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы дронов группировки «Южная» мешают ВСУ доставлять провизию и боеприпасы в Константиновке.

За первую неделю июня бойцы войск беспилотных систем уничтожили под Константиновкой и в самом городе более 20 наземных робототехнических комплексов и 19 автомобилей ВСУ.

Константиновка расположена на севере ДНР и играла важную роль в снабжении краматорско-славянской группировки ВСУ.

ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. Операторы дронов группировки "Южная" оставляют ВСУ без провизии и боеприпасов в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным ТЭК.

"Наши операторы БПЛА не дают им особо передвигаться, поэтому они стараются доставлять провизию с помощью НРТК и гексакоптеров. Мы соответственно не даем им это делать", - сказал ТЭК.

Он уточнил, что только за первую неделю июня бойцы войск беспилотных систем уничтожили под Константиновкой и в самом городе более 20 наземных робототехнических комплексов, а также 19 автомобилей, которые ВСУ пытались использовать для доставки провизии.

"Активно ловим и "Бабу-Ягу" (гексакоптер ВСУ – ред.), есть специальные группы, которые за ними охотятся", – уточнил ТЭК.