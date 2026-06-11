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ВС России дроном сожгли HIMARS ВСУ на правом берегу Херсонской области - РИА Новости, 11.06.2026
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ВС России дроном сожгли HIMARS ВСУ на правом берегу Херсонской области

Десантники "Днепра" дроном сожгли HIMARS ВСУ на правом берегу Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десантники российской группировки войск «Днепр» обнаружили установку украинской РСЗО HIMARS на правом берегу Днепра в Херсонской области.
  • Уничтожение установки было проведено совместно с расчетом при помощи ударного БПЛА.
ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили на оккупированном ВСУ правом берегу Днепра в Херсонской области установку украинской РСЗО HIMARS с расчетом, сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Грин".
"Обнаружили одну из установок HIMARS, летая над правым берегом. Неподалеку от установки - группа военнослужащих ВСУ. Впоследствии эту установку уничтожили. Все данные передали на пункт управления, он оперативно отработал. Туда отправили ударный БПЛА, установку сожгли", - заключил военный.
По словам бойца, установка HIMARS была уничтожена вместе с расчетом.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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