ВС России дроном сожгли HIMARS ВСУ на правом берегу Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили на оккупированном ВСУ правом берегу Днепра в Херсонской области установку украинской РСЗО HIMARS с расчетом, сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Грин".