ВС России дроном сожгли HIMARS ВСУ на правом берегу Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десантники российской группировки войск «Днепр» обнаружили установку украинской РСЗО HIMARS на правом берегу Днепра в Херсонской области.
- Уничтожение установки было проведено совместно с расчетом при помощи ударного БПЛА.
ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили на оккупированном ВСУ правом берегу Днепра в Херсонской области установку украинской РСЗО HIMARS с расчетом, сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Грин".
"Обнаружили одну из установок HIMARS, летая над правым берегом. Неподалеку от установки - группа военнослужащих ВСУ. Впоследствии эту установку уничтожили. Все данные передали на пункт управления, он оперативно отработал. Туда отправили ударный БПЛА, установку сожгли", - заключил военный.
По словам бойца, установка HIMARS была уничтожена вместе с расчетом.