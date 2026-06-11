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В Константиновке уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 11.06.2026
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06:03 11.06.2026
В Константиновке уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ

ВС РФ уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Константиновка ДНР артиллеристы группировки войск «Южная» уничтожили четыре пункта временной дислокации с живой силой ВСУ.
  • Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пункты временной дислокации с живой силой противника численностью до 15 человек.
  • Артиллеристы группировки «Южная» точно поразили цели, уничтожив все пункты вместе с живой силой.
  • С начала июня на константиновском направлении было уничтожено семьдесят девять пунктов временной дислокации противника.
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Четыре пункта временной дислокации с живой силой ВСУ уничтожены артиллеристами группировки войск "Южная" в городе Константиновка ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В населенном пункте Константиновка в ходе воздушной разведки разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили четыре пункта временной дислокации с живой силой противника численностью до 15 человек. Координаты целей были переданы артиллеристам, которые точными ударами из различных видов орудий уничтожили все цели противника вместе с живой силой", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что с начала июня на константиновском направлении было уничтожено семьдесят девять пунктов временной дислокации противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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