Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Константиновка ДНР артиллеристы группировки войск «Южная» уничтожили четыре пункта временной дислокации с живой силой ВСУ.
- Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пункты временной дислокации с живой силой противника численностью до 15 человек.
- Артиллеристы группировки «Южная» точно поразили цели, уничтожив все пункты вместе с живой силой.
- С начала июня на константиновском направлении было уничтожено семьдесят девять пунктов временной дислокации противника.
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Четыре пункта временной дислокации с живой силой ВСУ уничтожены артиллеристами группировки войск "Южная" в городе Константиновка ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В населенном пункте Константиновка в ходе воздушной разведки разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили четыре пункта временной дислокации с живой силой противника численностью до 15 человек. Координаты целей были переданы артиллеристам, которые точными ударами из различных видов орудий уничтожили все цели противника вместе с живой силой", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что с начала июня на константиновском направлении было уничтожено семьдесят девять пунктов временной дислокации противника.