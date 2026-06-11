В Константиновке уничтожили четыре пункта временной дислокации ВСУ

ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Четыре пункта временной дислокации с живой силой ВСУ уничтожены артиллеристами группировки войск "Южная" в городе Константиновка ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В Минобороны отметили, что с начала июня на константиновском направлении было уничтожено семьдесят девять пунктов временной дислокации противника.