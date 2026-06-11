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ВС России бьют "Ланцетами" по логистике ВСУ на Добропольском направлении - РИА Новости, 11.06.2026
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ВС России бьют "Ланцетами" по логистике ВСУ на Добропольском направлении

Морпехи ВС РФ бьют "Ланцетами" по логистике ВСУ на Добропольском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие активно наносят удары по логистике ВСУ на добропольском направлении.
  • Операторы ударных беспилотников нарушают снабжение украинских подразделений, поражая грузовые транспортные средства и объекты обеспечения.
  • Современные версии беспилотников «Ланцет» стали более мобильными и удобными в применении благодаря новым системам запуска.
ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие активно наносят удары по логистике ВСУ на добропольском направлении, поражая военные объекты и транспорт в глубине украинской обороны, рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Кот".
По словам командира взвода беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, одним из ключевых направлений работы операторов ударных беспилотников является нарушение снабжения украинских подразделений.
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"Здесь жирные цели, потому что добропольское направление активное. Бьем даже по движущимся целям. Все, что в тылу – вся логистика врага – надо уничтожить", – рассказал собеседник агентства.
Командир отметил, что удары наносятся по транспортным средствам и объектам, задействованным в обеспечении украинских войск. Особое внимание уделяется поражению грузового транспорта для доставки боеприпасов, топлива и других материальных средств.
"Ковыряем в тылу грузовые "Камазы", так же как наши "Уралы". Все, что связано с военными объектами, стараемся поражать", – сообщил "Кот".
Военнослужащий подчеркнул, что одна из основных задач "Ланцетов" – нарушение логистических маршрутов противника.
"Если мы отрежем противнику все логистические пути, то ребята, которые спереди, долго там не просидят", – отметил командир взвода.
Боец также рассказал, что современные "Ланцеты" значительно отличаются от ранних версий: стали более мобильными и удобными в применении.
"Раньше на "Ланцет" были большие громоздкие катапульты. Сейчас компания сделала ставку на скорость старта и разработала одноразовые пусковые установки", – рассказал он.
Новые системы запуска позволяют операторам работать из замаскированных позиций и быстрее покидать район после выполнения задачи.
"Это очень сильно играет на безопасности техников – можно запускать из-под кроны деревьев. Все делается гораздо быстрее, практичнее. Спалиться в нашей работе никак нельзя", – добавил "Кот".
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