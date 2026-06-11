Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие активно наносят удары по логистике ВСУ на добропольском направлении.

Операторы ударных беспилотников нарушают снабжение украинских подразделений, поражая грузовые транспортные средства и объекты обеспечения.

Современные версии беспилотников «Ланцет» стали более мобильными и удобными в применении благодаря новым системам запуска.

ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие активно наносят удары по логистике ВСУ на добропольском направлении, поражая военные объекты и транспорт в глубине украинской обороны, рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Кот".

По словам командира взвода беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, одним из ключевых направлений работы операторов ударных беспилотников является нарушение снабжения украинских подразделений.

"Здесь жирные цели, потому что добропольское направление активное. Бьем даже по движущимся целям. Все, что в тылу – вся логистика врага – надо уничтожить", – рассказал собеседник агентства.

Командир отметил, что удары наносятся по транспортным средствам и объектам, задействованным в обеспечении украинских войск. Особое внимание уделяется поражению грузового транспорта для доставки боеприпасов, топлива и других материальных средств.

"Ковыряем в тылу грузовые "Камазы", так же как наши "Уралы". Все, что связано с военными объектами, стараемся поражать", – сообщил "Кот".

Военнослужащий подчеркнул, что одна из основных задач "Ланцетов" – нарушение логистических маршрутов противника.

"Если мы отрежем противнику все логистические пути, то ребята, которые спереди, долго там не просидят", – отметил командир взвода.

Боец также рассказал, что современные "Ланцеты" значительно отличаются от ранних версий: стали более мобильными и удобными в применении.

"Раньше на "Ланцет" были большие громоздкие катапульты. Сейчас компания сделала ставку на скорость старта и разработала одноразовые пусковые установки", – рассказал он.

Новые системы запуска позволяют операторам работать из замаскированных позиций и быстрее покидать район после выполнения задачи.