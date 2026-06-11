Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

Краткий пересказ от РИА ИИ Минздрав России добавил более 15 новых компетенций в перечень специальностей работников с медицинским и фармацевтическим образованием.

Среди новых направлений — аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология и другие.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавив свыше 15 новых компетенций, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, в обновленную номенклатуру специальностей работников, имеющих высшее образование и (или) дополнительное профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли 15 направлений, среди которых аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.

Специальности "бактериология", "вирусология" и "паразитология" сохраняются до 1 сентября 2028 года.

В номенклатуру специальностей специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело.