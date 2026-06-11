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Минздрав изменил перечень медицинских специальностей - РИА Новости, 11.06.2026
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00:47 11.06.2026 (обновлено: 01:52 11.06.2026)
Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

РИА Новости: Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав России добавил более 15 новых компетенций в перечень специальностей работников с медицинским и фармацевтическим образованием.
  • Среди новых направлений — аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология и другие.
  • Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавив свыше 15 новых компетенций, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в обновленную номенклатуру специальностей работников, имеющих высшее образование и (или) дополнительное профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли 15 направлений, среди которых аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.
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Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.
Специальности "бактериология", "вирусология" и "паразитология" сохраняются до 1 сентября 2028 года.
В номенклатуру специальностей специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело.
Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
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