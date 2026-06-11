Посторонние суда попросили не заходить в зону операции по спасению кита

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты в ближайшее время приступят к практической части операции по спасению запутавшегося в веревках у острова Кильдин в Мурманской области кита.

Для успешного проведения спасательной операции необходимо, чтобы посторонние суда не заходили в акваторию проведения работ или соблюдали дистанцию не менее километра от места проведения работ.

Ответственным за организацию спасательной операции назначен Мурманский арктический университет.

МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Специалисты в ближайшее время приступят к практической части операции по спасению запутавшегося в веревках у острова Кильдин в Мурманской области кита и просят посторонние суда не заходить в акваторию проведения работ, сообщила морской биолог Анастасия Куница.

"Для успешного проведения спасательной операции крайне важно обеспечить отсутствие посторонних судов в районе проведения работ. Нахождение других катеров существенно затрудняет работу спасательной группы и может создать дополнительные риски как для кита, так и для участников операции", - написала Куница в своем Telegram-канале

В связи с этим участники операции просят в ближайшие дни не заходить в указанную акваторию либо соблюдать дистанцию не менее километра от места проведения работ. Ответственным за организацию спасательной операции назначен Мурманский арктический университет.

"Просим воздержаться от беспокойства кита и не предпринимать самостоятельных попыток приблизиться к нему. Все необходимые фото- и видеоматериалы, позволяющие оценить состояние животного и характер запутывания, уже получены командой специалистов", - добавила специалист.