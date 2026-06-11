Рейтинг@Mail.ru
Посторонние суда попросили не заходить в зону операции по спасению кита - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 11.06.2026
Посторонние суда попросили не заходить в зону операции по спасению кита

Спасающие кита в Заполярье просят посторонние суда не заходить в район операции

© Фото : Губернатор Чибис/MAXГорбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области
Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Губернатор Чибис/MAX
Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты в ближайшее время приступят к практической части операции по спасению запутавшегося в веревках у острова Кильдин в Мурманской области кита.
  • Для успешного проведения спасательной операции необходимо, чтобы посторонние суда не заходили в акваторию проведения работ или соблюдали дистанцию не менее километра от места проведения работ.
  • Ответственным за организацию спасательной операции назначен Мурманский арктический университет.
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Специалисты в ближайшее время приступят к практической части операции по спасению запутавшегося в веревках у острова Кильдин в Мурманской области кита и просят посторонние суда не заходить в акваторию проведения работ, сообщила морской биолог Анастасия Куница.
"Для успешного проведения спасательной операции крайне важно обеспечить отсутствие посторонних судов в районе проведения работ. Нахождение других катеров существенно затрудняет работу спасательной группы и может создать дополнительные риски как для кита, так и для участников операции", - написала Куница в своем Telegram-канале.
В связи с этим участники операции просят в ближайшие дни не заходить в указанную акваторию либо соблюдать дистанцию не менее километра от места проведения работ. Ответственным за организацию спасательной операции назначен Мурманский арктический университет.
"Просим воздержаться от беспокойства кита и не предпринимать самостоятельных попыток приблизиться к нему. Все необходимые фото- и видеоматериалы, позволяющие оценить состояние животного и характер запутывания, уже получены командой специалистов", - добавила специалист.
Запутавшегося в веревках кита обнаружили у полуострова Рыбачий туристы 5 июня, позже животное заметили у острова Кильдин. Специальная группа наблюдения зафиксировала, что кит опутан веревкой, которая ограничивает его передвижения. Спасатели направятся в Мурманскую область с Сахалина в ближайшие дни и приступят к спасению млекопитающего.
Горбатый кит у побережья Ниендорфа на севере Германии - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Застрявшего в Балтийском море кита готовят к финалу спасательной операции
26 апреля, 22:01
 
ПроисшествияМурманская областьСахалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала