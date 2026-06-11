Посторонние суда попросили не заходить в зону операции по спасению кита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты в ближайшее время приступят к практической части операции по спасению запутавшегося в веревках у острова Кильдин в Мурманской области кита.
- Для успешного проведения спасательной операции необходимо, чтобы посторонние суда не заходили в акваторию проведения работ или соблюдали дистанцию не менее километра от места проведения работ.
- Ответственным за организацию спасательной операции назначен Мурманский арктический университет.
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Специалисты в ближайшее время приступят к практической части операции по спасению запутавшегося в веревках у острова Кильдин в Мурманской области кита и просят посторонние суда не заходить в акваторию проведения работ, сообщила морской биолог Анастасия Куница.
"Для успешного проведения спасательной операции крайне важно обеспечить отсутствие посторонних судов в районе проведения работ. Нахождение других катеров существенно затрудняет работу спасательной группы и может создать дополнительные риски как для кита, так и для участников операции", - написала Куница в своем Telegram-канале.
В связи с этим участники операции просят в ближайшие дни не заходить в указанную акваторию либо соблюдать дистанцию не менее километра от места проведения работ. Ответственным за организацию спасательной операции назначен Мурманский арктический университет.
"Просим воздержаться от беспокойства кита и не предпринимать самостоятельных попыток приблизиться к нему. Все необходимые фото- и видеоматериалы, позволяющие оценить состояние животного и характер запутывания, уже получены командой специалистов", - добавила специалист.
Запутавшегося в веревках кита обнаружили у полуострова Рыбачий туристы 5 июня, позже животное заметили у острова Кильдин. Специальная группа наблюдения зафиксировала, что кит опутан веревкой, которая ограничивает его передвижения. Спасатели направятся в Мурманскую область с Сахалина в ближайшие дни и приступят к спасению млекопитающего.