Россиянин потратил соцвыплату для ИП на ставки и путешествие

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина в Красноярском крае получил 380 тысяч рублей по соцконтракту на открытие ИП.

Он не выполнил условия контракта и потратил деньги на компьютер для стримов, ставки и путешествие по Белоруссии.

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с требованием вернуть потраченные средства.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд в Красноярском крае приговорил к условному сроку россиянина, потратившего соцвыплату на компьютер для стримов, ставки и путешествие по Белоруссии, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что мужчина обратился за соцконтрактом на открытие ИП. Он представил соцзащите бизнес-план, согласно которому намеревается пройти обучение и открыть свою парикмахерскую. В результате заявка гражданина была одобрена и он получил 380 тысяч рублей, говорится в документах.

Спустя время, как следует из материалов, мужчина так и не представил отчет о выполнении предусмотренных контрактом и программой мероприятий, а также не отвечал на звонки и письма.

Со слов гражданина, которые приводятся в материалах, он действительно хотел открыть парикмахерскую, но цены выросли, поэтому он решил потратить деньги на компьютер и технику, чтобы вести стримы, но и с этим ничего не получилось. В результате на выделенные деньги он вернул долги, часть средств потратил на ставки на спорт, а часть - на путешествие с сожительницей по Белоруссии