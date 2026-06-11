В Канаде представили проект об ограничениях на соцсети для детей до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Канады официально представило законопроект, вводящий ограничения на пользование соцсетями для детей до 16 лет.
- Согласно законопроекту, социальные сети и платформы с искусственным интеллектом будут привлечены к ответственности и станут более безопасными.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство официально представило законопроект, вводящий ограничения на пользование соцсетями для детей до 16 лет.
В понедельник газета Globe and Mail со ссылкой на источники сообщала, что правительство Канады планирует ввести общенациональный запрет на пользование соцсетями для детей до 16 лет.
"Сегодня наше правительство представило новый законопроект о защите детей в интернете. Канадский закон о безопасных социальных сетях привлечет к ответственности социальные сети и платформы с искусственным интеллектом, сделает их более безопасными и ограничит доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет", - написал Карни в соцсети Х.