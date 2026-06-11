Почти 1,3 тыс жителей Новосибирской области открыли бизнес по соцконтракту

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи жителей Новосибирской области открыли свой бизнес по социальному контракту за январь-май этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За первые пять месяцев текущего года почти 1,3 тысячи жителей региона уже смогли воспользоваться мерой поддержки "Социальный контракт" и открыть свой бизнес. Соцконтракт – это реальный шанс для семей и граждан начать собственное дело и обеспечить стабильный доход. В 2026 году на эти цели предусмотрено 1,2 миллиарда рублей", – отметила начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития региона Светлана Доропеева, ее слова приводит пресс-служба.

В рамках национального проекта "Семья" жители Новосибирской области активно используют социальный контракт как инструмент поддержки. Данная мера помогает реализовать, в том числе, предпринимательские инициативы и выйти из трудной жизненной ситуации.