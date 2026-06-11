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Почти 1,3 тыс жителей Новосибирской области открыли бизнес по соцконтракту - РИА Новости, 11.06.2026
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Твой бизнес
 
12:26 11.06.2026
Почти 1,3 тыс жителей Новосибирской области открыли бизнес по соцконтракту

Соцконтракт помог почти 1,3 тыс жителей Новосибирской области открыть бизнес

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМужчина с планшетом
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© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи жителей Новосибирской области открыли свой бизнес по социальному контракту за январь-май этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За первые пять месяцев текущего года почти 1,3 тысячи жителей региона уже смогли воспользоваться мерой поддержки "Социальный контракт" и открыть свой бизнес. Соцконтракт – это реальный шанс для семей и граждан начать собственное дело и обеспечить стабильный доход. В 2026 году на эти цели предусмотрено 1,2 миллиарда рублей", – отметила начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития региона Светлана Доропеева, ее слова приводит пресс-служба.
В рамках национального проекта "Семья" жители Новосибирской области активно используют социальный контракт как инструмент поддержки. Данная мера помогает реализовать, в том числе, предпринимательские инициативы и выйти из трудной жизненной ситуации.
Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале "Госуслуг", лично обратиться в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНовосибирская область
 
 
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