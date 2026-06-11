Чемпионка России по художественной гимнастике пропала в Канаде

"Я прилетела, позвонила — телефон не отвечает. На самом деле, очень страшная пока для нас ситуация. Но я надеюсь, что родственники, возможно, напишут в консульство, что нет связи. Я сама попробую тоже как-то посодействовать. Либо если связь уже есть, то, пожалуйста, напишите нам, потому что мы переживаем реально", — сказала она.