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Чемпионка России по художественной гимнастике пропала в Канаде - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:05 11.06.2026 (обновлено: 14:12 11.06.2026)
Чемпионка России по художественной гимнастике пропала в Канаде

Чемпионка России по художественной гимнастике Сороковая пропала в Канаде

© Фото : соцсети Елизаветы СороковойЕлизавета Сороковая
Елизавета Сороковая - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : соцсети Елизаветы Сороковой
Елизавета Сороковая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая пропала в Канаде.
  • Об исчезновении спортсменки сообщила основатель и учредитель центра поддержки развития спорта «Выше облаков» Кира Протасова.
  • Кира Протасова выразила надежду, что родственники Елизаветы Сороковой обратятся в консульство, и выразила готовность оказать содействие в поиске.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая бесследно исчезла в Канаде, сообщила основатель центра поддержки развития спорта "Выше облаков" Кира Протасова.
В интервью с канадской гимнасткой Патрицией Беззубенко на YouTube-канале АНО "Выше облаков" Протасова рассказала, что к ней обращались по поводу пропажи Сороковой.
"Я прилетела, позвонила — телефон не отвечает. На самом деле, очень страшная пока для нас ситуация. Но я надеюсь, что родственники, возможно, напишут в консульство, что нет связи. Я сама попробую тоже как-то посодействовать. Либо если связь уже есть, то, пожалуйста, напишите нам, потому что мы переживаем реально", — сказала она.
Беззубенко ответила, ее тоже спрашивали о Сороковой.
"Моя тренер из России Юлия Голубенко интересовалась, не знаю ли я, где Лиза. А я, к сожалению, давно с ней потеряла какую-то связь по каким-то личным причинам", — объяснила гимнастка.
Протасова выразила надежду, что с Сороковой все хорошо.
Сороковой 30 лет. По информации Telegram-канала SHOT, она завершила спортивную карьеру и работала тренером, а в 2017 году вышла замуж и уехала в Канаду, но спустя пять лет развелась. Больше года назад спортсменка перестала отвечать на звонки и сообщения, с тех пор о ней ничего не известно.
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