В ТиНАО построят новые очистные сооружения

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построят в ТиНАО в Москве новые очистные сооружения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения, после чего была разработана программа по реконструкции существующих объектов и строительству новых. Приступили к возведению очистных сооружений "Шаганино", расположенных в одноименной деревне в Краснопахорском районе. После введения их в эксплуатацию будут закрыты старые очистные, которые были построены в конце 1960-х годов", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что пропускная способность нового объекта составит две тысячикубометров в сутки.

"На очистных сооружениях "Шаганино" будут внедрены современные инженерные решения, такие как биологическая очистка с удалением азота и фосфора, доочистка на дисковых микрофильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание. Кроме того, смонтируем высокомощный газоочистной комплекс для исключения неприятных запахов, установим эффективные системы автоматизации и дистанционного мониторинга. При строительстве используем материалы и оборудование отечественного производства", - добавил он.