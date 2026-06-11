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В ТиНАО построят новые очистные сооружения - РИА Новости, 11.06.2026
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10:15 11.06.2026
В ТиНАО построят новые очистные сооружения

Новые очистные сооружения построят в ТиНАО в Москве

© РИА Новости / Алексей КуденкоОчистка сточных вод
Очистка сточных вод - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Очистка сточных вод. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построят в ТиНАО в Москве новые очистные сооружения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения, после чего была разработана программа по реконструкции существующих объектов и строительству новых. Приступили к возведению очистных сооружений "Шаганино", расположенных в одноименной деревне в Краснопахорском районе. После введения их в эксплуатацию будут закрыты старые очистные, которые были построены в конце 1960-х годов", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что пропускная способность нового объекта составит две тысячикубометров в сутки.
"На очистных сооружениях "Шаганино" будут внедрены современные инженерные решения, такие как биологическая очистка с удалением азота и фосфора, доочистка на дисковых микрофильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание. Кроме того, смонтируем высокомощный газоочистной комплекс для исключения неприятных запахов, установим эффективные системы автоматизации и дистанционного мониторинга. При строительстве используем материалы и оборудование отечественного производства", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что введение в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит гарантировать надежное водоотведение для существующих и перспективных потребителей.
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