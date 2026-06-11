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Юрист рассказала, можно ли пересылать рабочие сообщения - РИА Новости, 11.06.2026
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02:26 11.06.2026
Юрист рассказала, можно ли пересылать рабочие сообщения

Юрист Портнова: сотрудник не может пересылать рабочие сообщения третьим лицам

© Fotolia / contrastwerkstattДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Fotolia / contrastwerkstatt
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За пересылку рабочих сообщений на личную почту или третьим лицам предусмотрена дисциплинарная ответственность.
  • Наказание может варьироваться от замечания до увольнения по статье, если в организации официально приняты положение о коммерческой тайне, политика информационной безопасности или правила внутреннего трудового распорядка.
  • Увольнение по пункту «в» части 6 статьи 81 Трудового кодекса возможно в случае пересылки переписки, содержащей коммерческую тайну или персональные данные.
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Сотрудник не должен пересылать рабочие сообщения на личную почту или третьим лицам, за это предусмотрена дисциплинарная ответственность, сообщила РИА Новости юрист Марианна Портнова.
"Работодатель имеет полное законное право наказать сотрудников за пересылку рабочих сообщений и документов, особенно если это происходит на личную почту, сторонние мессенджеры или третьим лицам. Наказание может варьироваться от замечания вплоть до увольнения по статье", - рассказала Портнова.
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Она уточнила, что для применения наказания в организации должны быть официально приняты положение о коммерческой тайне, политика информационной безопасности или правила внутреннего трудового распорядка. Сотрудник должен быть ознакомлен с ними под подпись. ПВТР - это локальные нормативные акты, регламентирующие трудовые отношения внутри конкретной организации.
В случае когда переписка содержит коммерческую тайну, персональные данные клиентов или коллег, работника могут уволить по пункту "в" части 6 статьи 81 Трудового кодекса.
"Если же была пересылка обычной рабочей информации, которая не содержит персональные данные или коммерческую тайну, то может быть замечание, для этого должны быть приняты перечисленные выше внутренние документы", - добавила юрист.
По словам Портновой, пересылка может быть расценена как нарушение трудовых обязанностей, если из-за этого произошла утечка данных или компания понесла убытки.
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