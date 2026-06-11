Рейтинг@Mail.ru
Лут и Анохин посетили смоленское мясоперерабатывающее предприятие - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:05 11.06.2026
Лут и Анохин посетили смоленское мясоперерабатывающее предприятие

Оксана Лут и Василий Анохин посетили смоленское предприятие "Гагарин-Останкино"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин посетили Гагаринский муниципальный округ, где осмотрели производственные мощности ООО "Гагарин-Останкино" – крупного мясоперерабатывающего предприятия региона.
"В 2012 году началась реализация масштабного инвестиционного проекта. Сегодня здесь создано современное высокотехнологичное производство. Изготовление вареных колбасных изделий достигает 7,8 тысячи тонн в месяц, а сырокопченых колбас и деликатесов – 600 тонн. Продукция представлена под брендом "Останкино", а также суббрендами "Сливочные", "Сосиска.ру" и "Папа может" и поставляется во многие регионы России", - написал Анохин на платформе "Макс".
Министр и губернатор осмотрели производственный цех, где выпускают вареные колбасные изделия мощностью 100 тонн в сутки на оборудовании "Алькар", новую линию упаковки, запущенную в мае, а также упаковочный цех.
"Важно, что предприятие работает на смоленском сырье. Свиноводческие комплексы "Тропарево-Кайдаково" в Вяземском муниципальном округе и "Смоленское Поле" в Починковском муниципальном округе полностью обеспечивают завод качественным мясом", - отметил глава региона.
В 2025 году предприятие запустило новый цех сырокопченых колбас мощностью более 600 тонн в месяц и дополнительное производство, что увеличило общую мощность площадки. Суммарный объем инвестиций в развитие предприятия составил свыше 3 миллиардов рублей.
"Завод активно помогает бойцам СВО, поддерживает детские сады, социально-реабилитационные центры, активно участвует в жизни города Гагарина. Это один из примеров работы предприятий, которые не только развивают нашу экономику, но и вносят значительный вклад в социальную сферу", - добавил Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинОксана Лут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала