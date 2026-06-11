Лут и Анохин посетили смоленское мясоперерабатывающее предприятие

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин посетили Гагаринский муниципальный округ, где осмотрели производственные мощности ООО "Гагарин-Останкино" – крупного мясоперерабатывающего предприятия региона.

"В 2012 году началась реализация масштабного инвестиционного проекта. Сегодня здесь создано современное высокотехнологичное производство. Изготовление вареных колбасных изделий достигает 7,8 тысячи тонн в месяц, а сырокопченых колбас и деликатесов – 600 тонн. Продукция представлена под брендом "Останкино", а также суббрендами "Сливочные", "Сосиска.ру" и "Папа может" и поставляется во многие регионы России", - написал Анохин на платформе "Макс".

Министр и губернатор осмотрели производственный цех, где выпускают вареные колбасные изделия мощностью 100 тонн в сутки на оборудовании "Алькар", новую линию упаковки, запущенную в мае, а также упаковочный цех.

"Важно, что предприятие работает на смоленском сырье. Свиноводческие комплексы "Тропарево-Кайдаково" в Вяземском муниципальном округе и "Смоленское Поле" в Починковском муниципальном округе полностью обеспечивают завод качественным мясом", - отметил глава региона.

В 2025 году предприятие запустило новый цех сырокопченых колбас мощностью более 600 тонн в месяц и дополнительное производство, что увеличило общую мощность площадки. Суммарный объем инвестиций в развитие предприятия составил свыше 3 миллиардов рублей.