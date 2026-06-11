В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Смоленске маршрутка столкнулась с деревом из-за обморока водителя.
- В результате ДТП один пассажир погиб, еще девять доставлены в больницу.
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Маршрутка в Смоленске столкнулась с деревом из-за обморока водителя, в результате погибла пассажирка, еще девять в больнице, сообщило УМВД по Смоленской области.
"По предварительной информации, сегодня около 14.40 водитель 1965 года рождения управлял маршрутным автобусом, двигаясь по улице Краснинское шоссе в сторону улицы Николаева, потерял сознание, после чего произошло самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на дерево. В результате ДТП один пассажир (женщина) погиб, 9 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.