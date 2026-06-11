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В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя - РИА Новости, 11.06.2026
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16:21 11.06.2026 (обновлено: 16:25 11.06.2026)
В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя

В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя, есть погибший

© Фото : Полиция Смоленщины/MAXДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Полиция Смоленщины/MAX
ДТП по улице Краснинское шоссе в Смоленске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Смоленске маршрутка столкнулась с деревом из-за обморока водителя.
  • В результате ДТП один пассажир погиб, еще девять доставлены в больницу.
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Маршрутка в Смоленске столкнулась с деревом из-за обморока водителя, в результате погибла пассажирка, еще девять в больнице, сообщило УМВД по Смоленской области.
"По предварительной информации, сегодня около 14.40 водитель 1965 года рождения управлял маршрутным автобусом, двигаясь по улице Краснинское шоссе в сторону улицы Николаева, потерял сознание, после чего произошло самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на дерево. В результате ДТП один пассажир (женщина) погиб, 9 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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