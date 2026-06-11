Медведев заявил о снижении показателей уровня младенческой смертности

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"К сожалению, тогда у нас уровень смертности был один из первых в мире, младенческий. Плохие просто показатели были. А сейчас у нас одни из наиболее продвинутых показателей в этой сфере, даже по отношению к Европе", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР.