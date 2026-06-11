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Медведев заявил о снижении показателей уровня младенческой смертности - РИА Новости, 11.06.2026
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14:54 11.06.2026
Медведев заявил о снижении показателей уровня младенческой смертности

Медведе заявил, что РФ продвинулась в снижении уровня младенческой смертности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продвинулась в вопросах снижения уровня младенческой смертности, достигнув показателей, сопоставимых с европейскими.
  • Работа по проектам в сфере демографии и медицины ведется в России начиная с 2006 года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия продвинулась в вопросах снижения уровня младенческой смертности даже по отношению к странам Европы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он отметил, то начиная с 2006 года ведется работа по проектам в сфере демографии и медицины.
«
"К сожалению, тогда у нас уровень смертности был один из первых в мире, младенческий. Плохие просто показатели были. А сейчас у нас одни из наиболее продвинутых показателей в этой сфере, даже по отношению к Европе", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР.
Он добавил, что несмотря на достижения в сфере демографии, она все равно остается вызовом для России.
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РоссияЕвропаДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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