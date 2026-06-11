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Слуцкий предложил расширить сеть турниров с участием стран БРИКС - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:20 11.06.2026
Слуцкий предложил расширить сеть турниров с участием стран БРИКС

Слуцкий предложил сделать ставку на чемпионат стран БРИКС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить сеть международных турниров с участием стран БРИКС.
  • Слуцкий считает, что ограничения для российских спортсменов являются стимулом для укрепления национальной спортивной системы.
  • По мнению Слуцкого, чемпионат стран БРИКС соответствует традиционным ценностям и позволит укрепить спортивные связи с дружественными государствами.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости в преддверии чемпионата мира по футболу предложил расширить сеть международных турниров с участием стран БРИКС.
По мнению парламентария, ограничения для российских спортсменов - это не приговор, а стимул. Он добавил, что чемпионат мира по футболу без России наглядно показал: пора опираться прежде всего на собственные силы.
"Вместо бесконечных апелляций и жалоб, мы должны кардинально укрепить национальную спортивную систему. Для этого нужно расширять сеть международных турниров. Но вместо сомнительных европейских форматов, в которых сегодня устраивают настоящий гендерный Содом с Гоморрой*, ЛДПР предлагает сделать ставку на чемпионат стран БРИКС - объединение, где признаются только два пола мужской и женский", - сказал Слуцкий агентству в рамках мероприятия "Открытая дворовая встреча молодежи с лидером ЛДПР".
Лидер партии отметил, что это соответствует традиционным ценностям стран объединения, а также позволит укрепить спортивные связи с дружественными государствами и привлечет сильнейших атлетов.
В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участием 48 национальных команд, он впервые пройдет на территории сразу трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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