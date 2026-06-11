Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил расширить сеть международных турниров с участием стран БРИКС.
- Слуцкий считает, что ограничения для российских спортсменов являются стимулом для укрепления национальной спортивной системы.
- По мнению Слуцкого, чемпионат стран БРИКС соответствует традиционным ценностям и позволит укрепить спортивные связи с дружественными государствами.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости в преддверии чемпионата мира по футболу предложил расширить сеть международных турниров с участием стран БРИКС.
По мнению парламентария, ограничения для российских спортсменов - это не приговор, а стимул. Он добавил, что чемпионат мира по футболу без России наглядно показал: пора опираться прежде всего на собственные силы.
"Вместо бесконечных апелляций и жалоб, мы должны кардинально укрепить национальную спортивную систему. Для этого нужно расширять сеть международных турниров. Но вместо сомнительных европейских форматов, в которых сегодня устраивают настоящий гендерный Содом с Гоморрой*, ЛДПР предлагает сделать ставку на чемпионат стран БРИКС - объединение, где признаются только два пола мужской и женский", - сказал Слуцкий агентству в рамках мероприятия "Открытая дворовая встреча молодежи с лидером ЛДПР".
Лидер партии отметил, что это соответствует традиционным ценностям стран объединения, а также позволит укрепить спортивные связи с дружественными государствами и привлечет сильнейших атлетов.
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