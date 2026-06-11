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Схрон с натовским вооружением обнаружили под Красноармейском - РИА Новости, 11.06.2026
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Схрон с натовским вооружением обнаружили под Красноармейском

ФСБ: под Красноармейском обнаружили схрон с натовским вооружением

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Красноармейском в ДНР обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением.
  • В схроне было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки.
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Схрон с натовским вооружением обнаружен под Красноармейском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в схроне было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России.
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