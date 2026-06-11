Схрон с натовским вооружением обнаружили под Красноармейском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Красноармейском в ДНР обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением.
- В схроне было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки.
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Схрон с натовским вооружением обнаружен под Красноармейском в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в схроне было обнаружено 5 ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России.