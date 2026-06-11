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СК раскрыл подробности о водителе автобуса, сбившем людей в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.06.2026
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08:08 11.06.2026 (обновлено: 08:25 11.06.2026)
СК раскрыл подробности о водителе автобуса, сбившем людей в Екатеринбурге

СК: водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, выехал на красный свет

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель автобуса в Екатеринбурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
  • Это спровоцировало ДТП, в котором погибли четыре человека.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. По версии следствия, водитель автобуса в Екатеринбурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По версии следствия, подозреваемый водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с автобусом в Екатеринбурге
 
 
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