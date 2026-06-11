СК раскрыл подробности о водителе автобуса, сбившем людей в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель автобуса в Екатеринбурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
- Это спровоцировало ДТП, в котором погибли четыре человека.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. По версии следствия, водитель автобуса в Екатеринбурге выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По версии следствия, подозреваемый водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов", – говорится в сообщении.