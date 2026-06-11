Президент Сирии посетит Вашингтон по приглашению Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон по приглашению Дональда Трампа.
- В Вашингтоне планируется обсуждение вопросов экономической поддержки Сирии, снятия санкций, расширения сотрудничества, а также политической и военной обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке.
БЕЙРУТ, 11 июн — РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье планирует посетить Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источник.
«
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа намерен посетить столицу США Вашингтон в предстоящее воскресенье в ответ на приглашение президента США Дональда Трампа", — сообщил телеканал.
Ожидается, что в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы экономической поддержки Сирии, снятия оставшихся санкций, расширения двустороннего сотрудничества, а также политическая и военная обстановка в Сирии и на Ближнем Востоке, включая ситуацию на юге Ливана.
Ранее пресс-служба президента Сирии сообщала, что аш-Шараа в ходе последнего телефонного разговора с Трампом подчеркнул важность продолжения международной поддержки Сирии на этапе восстановления и реконструкции. Он также заявил, что снятие оставшихся санкций - необходимый шаг для восстановления экономической активности и улучшения условий жизни граждан.
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии
11 ноября 2025, 09:34