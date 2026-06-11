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Президент Сирии посетит Вашингтон по приглашению Трампа - РИА Новости, 11.06.2026
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18:15 11.06.2026
Президент Сирии посетит Вашингтон по приглашению Трампа

Syria TV: президент Сирии аш-Шараа 14 июня посетит США по приглашению Трампа

© AP Photo / Francisco SecoАхмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон по приглашению Дональда Трампа.
  • В Вашингтоне планируется обсуждение вопросов экономической поддержки Сирии, снятия санкций, расширения сотрудничества, а также политической и военной обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке.
БЕЙРУТ, 11 июн — РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в воскресенье планирует посетить Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источник.
«
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа намерен посетить столицу США Вашингтон в предстоящее воскресенье в ответ на приглашение президента США Дональда Трампа", — сообщил телеканал.
Ожидается, что в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы экономической поддержки Сирии, снятия оставшихся санкций, расширения двустороннего сотрудничества, а также политическая и военная обстановка в Сирии и на Ближнем Востоке, включая ситуацию на юге Ливана.
Ранее пресс-служба президента Сирии сообщала, что аш-Шараа в ходе последнего телефонного разговора с Трампом подчеркнул важность продолжения международной поддержки Сирии на этапе восстановления и реконструкции. Он также заявил, что снятие оставшихся санкций - необходимый шаг для восстановления экономической активности и улучшения условий жизни граждан.
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