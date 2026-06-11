Израильские силы вошли в две деревни на юге Сирии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские силы вошли в деревни Маария и Аль-Арида в районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа в Сирии.
- Военные установили блокпосты и проводили усиленные проверки транспорта, что затруднило передвижение местных жителей.
- Действия израильских военных вызвали недовольство местных жителей, особенно из-за задержек школьников на экзамены.
БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Израильские силы вошли в две деревни в районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа на юге Сирии, передает сирийское государственное агентство SANA.
Израильские военные регулярно проводят рейды на сирийской территории, прежде всего в приграничных населенных пунктах провинции Кунейтра. Появление израильских сил в соседней провинции Дераа фиксируется реже и вызывает дополнительную напряженность среди местного населения. Последний раз подобные действия израильские силы предпринимали 21 мая.
"Силы израильской оккупации сегодня, в четверг, вошли в деревни Маария и Аль-Арида в районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа, установили несколько блокпостов и затруднили передвижение местных жителей", - говорится в сообщении.
Глава муниципалитета Маарии Абедина Муваффак Махмуд заявил агентству, что израильские силы вошли в район на рассвете на нескольких единицах военной техники и разместились у восточного въезда в Маарию рядом с водяной скважиной.
По его словам, военные досматривали проезжающий общественный и частный транспорт.
Позднее, добавил глава муниципалитета, израильские силы переместились к въезду в деревню Аль-Арида между Маарией и Абедином, где также установили временные блокпосты и проводили усиленные проверки.
Махмуд отметил, что действия израильских военных вызвали недовольство местных жителей, особенно на фоне того, что они совпали с выездом школьников на экзамены, из-за чего часть учащихся опоздала в экзаменационные центры.
По данным агентства, Израиль продолжает нарушать соглашение о разъединении сил 1974 года, совершая рейды на юге Сирии, задерживая сирийских граждан, снося здания. Власти в Дамаске неоднократно заявляли, что действия Израиля на территории Сирии являются незаконными и противоречат международному праву, нарушая суверенитет страны.