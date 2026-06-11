Израильские силы вошли в две деревни на юге Сирии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильские силы вошли в деревни Маария и Аль-Арида в районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа в Сирии.

Военные установили блокпосты и проводили усиленные проверки транспорта, что затруднило передвижение местных жителей.

Действия израильских военных вызвали недовольство местных жителей, особенно из-за задержек школьников на экзамены.

БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Израильские силы вошли в две деревни в районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа на юге Сирии, передает сирийское государственное агентство Израильские силы вошли в две деревни в районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа на юге Сирии, передает сирийское государственное агентство SANA

Израильские военные регулярно проводят рейды на сирийской территории, прежде всего в приграничных населенных пунктах провинции Кунейтра. Появление израильских сил в соседней провинции Дераа фиксируется реже и вызывает дополнительную напряженность среди местного населения. Последний раз подобные действия израильские силы предпринимали 21 мая.

"Силы израильской оккупации сегодня, в четверг, вошли в деревни Маария и Аль-Арида в районе водохранилища Ярмука на западе провинции Дераа, установили несколько блокпостов и затруднили передвижение местных жителей", - говорится в сообщении.

Глава муниципалитета Маарии Абедина Муваффак Махмуд заявил агентству, что израильские силы вошли в район на рассвете на нескольких единицах военной техники и разместились у восточного въезда в Маарию рядом с водяной скважиной.

По его словам, военные досматривали проезжающий общественный и частный транспорт.

Позднее, добавил глава муниципалитета, израильские силы переместились к въезду в деревню Аль-Арида между Маарией и Абедином, где также установили временные блокпосты и проводили усиленные проверки.

Махмуд отметил, что действия израильских военных вызвали недовольство местных жителей, особенно на фоне того, что они совпали с выездом школьников на экзамены, из-за чего часть учащихся опоздала в экзаменационные центры.