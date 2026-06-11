Опубликован шорт-лист Фестиваля геобрендов "Земля открытий"

МОСКВА, 11 июн – пресс-служба фестиваля геобрендов "Земля открытий". Опубликован шорт-лист третьего Фестиваля геобрендов "Земля открытий", в него вошло 149 работ из 58 регионов России.

Экспертная комиссия, состоящая из профессионалов в сфере туризма, медиа и общественных связей, отобрала лучшие работы из 342 заявок в 29 номинациях. Фестиваль геобрендов "Земля Открытий", учрежденный в 2023 году как продолжение номинации "Развитие и продвижение территорий" Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" (1997), стал ключевой платформой для создания видеопортретов российских территорий.

Лидером по количеству заявок стала номинация "Историческое наследие, национальные обычаи". На конкурсе рассматривалось 26 работ из Ханты-Мансийского округа-Югры, Краснодарского края, Республики Карелия, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Башкортостан, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Донецкой Народной Республики, Московской, Ивановской, Ульяновской, Новосибирской, Воронежской, Сахалинской, Владимирской, Нижегородской, Тульской, Архангельской, Свердловской, Самарской, Иркутской областей. Все работы будут размещены на платформе "Посмотри, какая страна!" в течении 30 дней после проведения итоговых мероприятий в Самаре 25-26 июня 2026 года.

Авторы из Самарской, Тюменской, Владимирской области представили 23 фильма в номинации "Архитектурное наследие" (памятники архитектуры – свидетели истории). 15 работ включены в шорт-лист, будут использованы на премьерных показах и награждены дипломами.

Следующей в рейтинге по количеству заявок стоит номинация "Географическая уникальность и природная красота" – 22 фильма различной продолжительности – от 2,5 минут до 30 представлены из Алтайского края и Республики Алтай, Пермского и Краснодарского края, Белгородской, Иркутской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Владимирской и Самарской областей, Республики Марий Эл, Республики Карелия, Донецкой Народной Республики.

Одним из важных событий стала номинация "Земля открытий. Дети". Решение о новой номинации было естественным продолжением проекта, так как ежегодно на конкурс приходят работы, выполненные школьниками и студентами. Эксперты отмечают эрудированность, уверенность, организаторские качества авторов, которые только пробуют свои силы в видеоформате, смело занимают центральное место в видеосюжетах, интересно рассказывают историю места, историю национальных и семейных традиций, показывают свои таланты и поддерживают других. Номинация "Земля открытий. Дети" – это развитие детского творчества, креативных индустрий, возможность поделиться своими открытиями с широкой аудиторией. Дирекция отметила присутствие на конкурсе работ от школьников 9-11 лет из Ханты-Мансийского округа-Югры, Тверской, Воронежской, Ярославской, Иркутской и Новосибирской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Дети – отличные рассказчики и исследователи! По работам, которые пришли на конкурс, в этом было легко убедиться. Конечно, часто помогают родители, папа – актер-водитель-грузчик; мама – режиссер-вдохновитель-администратор; но это только плюс! Потому что вся семья объединяется ради создания своих видеоисторий о месте, где живет, о своей семье – дедушках и бабушках, о природной красоте, национальных традициях и памятниках культурного наследия", – сказала директор Фестиваля геобрендов "Земля открытий" Надежда Явдолюк.

По просьбе участников в следующем сезоне дирекция Фестиваля открывает две новые номинации: "Память поколений" и "Россия глазами иностранцев".

Итоговые мероприятия третьего Фестиваля геобрендов "Земля открытий" состоятся в Самаре 25-26 июня 2026 года на площадках губернской думы, Художественного музея и телестудии ГТРК Самара.