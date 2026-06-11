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FIDE приостановила членство Федерации шахмат России - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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08:47 11.06.2026 (обновлено: 11:40 11.06.2026)
FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация приостановила членство Федерации шахмат России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России.
  • В марте CAS обязал ФШР прекратить деятельность в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях и Крыму в течение 90 дней.
  • FIDE заявила, что требования суда выполнены не были, и применила санкцию в виде временного приостановления членства.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. FIDE приостановила членство Федерации шахмат России на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда.
В марте CAS обязал ФШР в течение 90 дней прекратить любую деятельность в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. В понедельник FIDE обратилась с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".
"Требования <...> не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE, совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства", — говорится на сайте организации.
При этом отмечается, что российские шахматисты смогут продолжить выступать на турнирах под нейтральным статусом.
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РоссияМеждународная федерация шахмат (FIDE)СпортДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедерация шахмат России (ФШР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Шахматы
 
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