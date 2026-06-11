Краткий пересказ от РИА ИИ
- FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России.
- В марте CAS обязал ФШР прекратить деятельность в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях и Крыму в течение 90 дней.
- FIDE заявила, что требования суда выполнены не были, и применила санкцию в виде временного приостановления членства.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. FIDE приостановила членство Федерации шахмат России на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда.
"Требования <...> не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE, совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства", — говорится на сайте организации.
При этом отмечается, что российские шахматисты смогут продолжить выступать на турнирах под нейтральным статусом.
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