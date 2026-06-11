В Севастополе внутри здания музея-панорамы все выгорело, сообщил директор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя» беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня, пожар ликвидировали утром 11 июня.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Внутри здания музея-панорамы "Оборона Севастополя", атакованного ВСУ, выгорело все практически дотла, сообщил директор музея Михаил Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утро 11 июня. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
"Внутри там выгорело все практически дотла. Предметный план - частично есть целые места. Предметный план состоит из разных материалов, в том числе из чугунных пушек, которые сохранились", - сказал Смородкин журналистам.
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.