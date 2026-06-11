Развожаев: кинотеатр в Севастополе не может носить название "Украина"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. В Севастополе на здании кинотеатра "Украина" больше нет его названия, его демонтировали после атаки ВСУ на панораму обороны Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Глядя на эти шедевры, мы приняли еще одно важное, глубоко символичное решение. Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина". С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали" , - написал губернатор в канале на платформе "Макс".