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Развожаев: кинотеатр в Севастополе не может носить название "Украина" - РИА Новости, 11.06.2026
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Развожаев: кинотеатр в Севастополе не может носить название "Украина"

Развожаев: в Севастополе демонтировали вывеску кинотеатра "Украина"

© Фото : РаZVожаев/MAXКинотеатр на улице Ленина в Севастополе
Кинотеатр на улице Ленина в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : РаZVожаев/MAX
Кинотеатр на улице Ленина в Севастополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе демонтировали название кинотеатра "Украина" после атаки ВСУ на панораму обороны Севастополя.
  • В городе открылась выставка "Рубо. 170", где представлены подлинные фрагменты оригинального полотна Франца Рубо.
  • Губернатор Михаил Развожаев заявил, что новое название кинотеатра определят вместе с севастопольцами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. В Севастополе на здании кинотеатра "Украина" больше нет его названия, его демонтировали после атаки ВСУ на панораму обороны Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев.
В четверг в Севастополе, как и планировалось ранее до атаки на панораму, открыли уникальную выставку — "Рубо. 170". На выставке представлены подлинные фрагменты с условными названиями "Атака" и "Левее Юферова" оригинального полотна Франца Рубо.
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"Глядя на эти шедевры, мы приняли еще одно важное, глубоко символичное решение. Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина". С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали" , - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Развожаев написал, что в городе до последнего стараемся относиться ко всему по-человечески, но есть вещи, которые не прощаются.
"Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей, — невозможно. Новое название кинотеатра определим вместе с севастопольцами", - добавил он.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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