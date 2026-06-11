В Севастополе из пожара удалось спасти десять фрагментов полотна Рубо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя" удалось спасти десять фрагментов полотна.
- Фрагменты серьезно повреждены пламенем и высокими температурами, но находятся в безопасном месте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Десять фрагментов полотна удалось спасти из пожара в атакованном ВСУ музее-панораме "Оборона Севастополя", сообщил директор музея Михаил Смородкин.
Ранее в четверг в МЧС города сообщили, что пожар в музее полностью ликвидирован. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна, они серьезно повреждены пламенем и высокими температурами.
"Мы вынесли во время пожара десять больших фрагментов полотна", - сказал Смородкин.
По его словам, речь идет о кусках ориентировочно три на пять метров.
Директор музея также подчеркнул, что сейчас уцелевшие фрагменты полотна находятся в безопасном месте.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.