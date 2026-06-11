Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

В Севастополе из пожара удалось спасти десять фрагментов полотна Рубо

Краткий пересказ от РИА ИИ Из пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя" удалось спасти десять фрагментов полотна.

Фрагменты серьезно повреждены пламенем и высокими температурами, но находятся в безопасном месте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Десять фрагментов полотна удалось спасти из пожара в атакованном ВСУ музее-панораме "Оборона Севастополя", сообщил директор музея Михаил Смородкин.

Ранее в четверг в МЧС города сообщили, что пожар в музее полностью ликвидирован. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна, они серьезно повреждены пламенем и высокими температурами.

"Мы вынесли во время пожара десять больших фрагментов полотна", - сказал Смородкин

По его словам, речь идет о кусках ориентировочно три на пять метров.

Директор музея также подчеркнул, что сейчас уцелевшие фрагменты полотна находятся в безопасном месте.