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В Севастополе из пожара удалось спасти десять фрагментов полотна Рубо - РИА Новости, 11.06.2026
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15:49 11.06.2026
В Севастополе из пожара удалось спасти десять фрагментов полотна Рубо

Десять фрагментов полотна панорамы в Севастополе удалось спасти из пожара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя" удалось спасти десять фрагментов полотна.
  • Фрагменты серьезно повреждены пламенем и высокими температурами, но находятся в безопасном месте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Десять фрагментов полотна удалось спасти из пожара в атакованном ВСУ музее-панораме "Оборона Севастополя", сообщил директор музея Михаил Смородкин.
Ранее в четверг в МЧС города сообщили, что пожар в музее полностью ликвидирован. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна, они серьезно повреждены пламенем и высокими температурами.
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"Мы вынесли во время пожара десять больших фрагментов полотна", - сказал Смородкин.
По его словам, речь идет о кусках ориентировочно три на пять метров.
Директор музея также подчеркнул, что сейчас уцелевшие фрагменты полотна находятся в безопасном месте.
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
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