В Севастополе десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Всего за ночь над регионом сбили 33 беспилотника. Из-за обломков БПЛА вспыхнуло несколько пожаров: в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской, в одном из СНТ на Сапун-горе, около Рыбацкого причала и в Гагаринском районе. Также повреждения получили четыре автомобиля и кафе на улице Репина.