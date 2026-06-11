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В Севастополе десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения - РИА Новости, 11.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 11.06.2026 (обновлено: 10:46 11.06.2026)
В Севастополе десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения

В Севастополе при атаках ВСУ повреждены десять многоэтажек и пять домов

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое в результате удара ВСУ окно
Разбитое в результате удара ВСУ окно - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Разбитое в результате удара ВСУ окно. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять многоэтажек, пять частных домов, кафе и автомобили получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь.
  • Есть пострадавшая.
  • За ночь силы ПВО сбили 33 дрона, из-за обломков вспыхнуло несколько пожаров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь, рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"Спасательная служба <...> зафиксировала информацию о <...> восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и <...> двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов", — написал он в канале на платформе "Макс".
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Эксперт рассказал, кто мог стоять за ударом по Севастополю
Вчера, 22:38
Есть пострадавшая, ее госпитализировали.
Всего за ночь над регионом сбили 33 беспилотника. Из-за обломков БПЛА вспыхнуло несколько пожаров: в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской, в одном из СНТ на Сапун-горе, около Рыбацкого причала и в Гагаринском районе. Также повреждения получили четыре автомобиля и кафе на улице Репина.
Накануне украинский БПЛА целенаправленно ударил по музею-панораме "Оборона Севастополя". Возгоранию, охватившему здание, присвоили четвертый ранг. Сегодня утром его потушили.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, так же как и забыть. По его словам, такие атаки лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.
Последствия атаки ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России у здания музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ.

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7

Украинский БПЛА ночью 10 июня целенаправленно ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" после атаки остались целыми, поскольку их не использовали при восстановлении картины в 1954-м.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти две трети картины. Ее по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954 году музей открылся вновь. С тех пор его посетили более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

МИД назвал атаку варварским актом. Тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГагаринский районСевастопольВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевКиевДмитрий Песков
 
 
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