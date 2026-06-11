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В Севастополе пострадала женщина после ночных массированных атак ВСУ - РИА Новости, 11.06.2026
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09:11 11.06.2026 (обновлено: 10:26 11.06.2026)
В Севастополе пострадала женщина после ночных массированных атак ВСУ

В Севастополе пострадала женщина после ночных атак ВСУ, сбили 33 БПЛА

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе сбито 33 дрона ВСУ.
  • Женщина получила осколочные ранения брюшной полости и находится в больнице.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. При ночном налете украинских дронов на Севастополь пострадала женщина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"У нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице" , — написал он на платформе "Макс".
По информации губернатора, ночью силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника.
При этом получили повреждения десять многоэтажек и пять частных домов, добавил губернатор.
Накануне ночью украинский беспилотник целенаправленно нанес удар по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Начавшийся пожар практически полностью уничтожил полотно панорамы, удалось спасти только несколько фрагментов, но они сильно повреждены. Речь идет о картине, восстановленной в 1954 году советскими художниками. Исторические фрагменты полотна Франца Рубо, уцелевшие после нацистской бомбардировки в 1942 году, не пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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