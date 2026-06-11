В Севастополе пострадала женщина после ночных массированных атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбито 33 дрона ВСУ.
- Женщина получила осколочные ранения брюшной полости и находится в больнице.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. При ночном налете украинских дронов на Севастополь пострадала женщина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"У нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице" , — написал он на платформе "Макс".
По информации губернатора, ночью силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника.
При этом получили повреждения десять многоэтажек и пять частных домов, добавил губернатор.
Накануне ночью украинский беспилотник целенаправленно нанес удар по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Начавшийся пожар практически полностью уничтожил полотно панорамы, удалось спасти только несколько фрагментов, но они сильно повреждены. Речь идет о картине, восстановленной в 1954 году советскими художниками. Исторические фрагменты полотна Франца Рубо, уцелевшие после нацистской бомбардировки в 1942 году, не пострадали.
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