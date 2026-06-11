В Севастополе пострадала женщина после ночных массированных атак ВСУ

При этом получили повреждения десять многоэтажек и пять частных домов, добавил губернатор.

Накануне ночью украинский беспилотник целенаправленно нанес удар по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Начавшийся пожар практически полностью уничтожил полотно панорамы, удалось спасти только несколько фрагментов, но они сильно повреждены. Речь идет о картине, восстановленной в 1954 году советскими художниками. Исторические фрагменты полотна Франца Рубо, уцелевшие после нацистской бомбардировки в 1942 году, не пострадали.