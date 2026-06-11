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Взаимные требования США и Ирана снижают шансы на сделку, считает политолог - РИА Новости, 11.06.2026
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18:51 11.06.2026
Взаимные требования США и Ирана снижают шансы на сделку, считает политолог

Сажин: серьезные взаимные требования США и Ирана снижают шансы на сделку

© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шансы на заключение соглашения между США и Ираном малы из-за серьезных требований сторон друг к другу, считает политолог Владимир Сажин.
  • По его словам, Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры, но выдвигают друг к другу слишком серьезные требования.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Серьезные требования США и Ирана друг к другу снижают шансы на заключение соглашения, считает политолог Владимир Сажин.
"Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры. Другое дело, что они выдвигают друг к другу слишком серьезные требования, и, следовательно, шансы на заключение соглашения, о котором так долго и упорно говорит Дональд Трамп, малы", – сказал политолог в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
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Как полагает Сажин, каждая сторона может пойти на незначительные компромиссы, "но это не решит проблему".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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