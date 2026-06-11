Сборная Уругвая на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Уругвая сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах латиноамериканской команды — в материале РИА Новости.

Как сборная Уругвая отобралась на ЧМ 2026

Сборная Уругвая сыграла 18 матчей в отборочном раунде Южноамериканской конфедерации футбола и заняла итоговое четвертое место. Семь побед, семь ничьих, четыре поражения в сумме принесли игрокам Марсело Бьелсы 28 очков с разницей мячей +10.

Самые крупные победы сборная Уругвая одержала в домашних играх с Перу и Боливией (3:0). Самое крупное поражение потерпела от сборной Парагвая в гостях (0:2).

На протяжении всего отбора уругвайцам было свойственно показывать неровные результаты. Например, сборную Аргентины с Лионелем Месси в составе они смогли обыграть в гостях (2:0), но уступили в домашнем матче (0:1). Первый же матч квалификации против сборной Чили выиграли со счетом 3:1, а в последнем добились лишь нулевой ничьей.

По числу забитых мячей (всего 22) сборная Уругвая стала третьей в своем отборочном раунде, уступив Аргентине и Колумбии. Пропускали при этом относительно немного — всего 12 мячей в 18 матчах.

По данным на 5 июня 2026 года, сборная Уругвая занимает 17-е место в рейтинге ФИФА. Болельщики сборной Уругвая пребывают в растерянных чувствах: за последние 20 лет они отвыкли видеть свою команду на чемпионатах мира без звезды Луиса Суареса, но им придется примириться с новой реальностью — 41-летний форвард на мундиаль не вызван.

Учитывая состав группы H, у уругвайцев не должно быть никаких проблем с выходом в плей-офф, хотя матч против сборной Испании ожидается жарким и непредсказуемым. Проход сборной Уругвая в одну четвертую финала на этом чемпионате мира будет воспринят как удовлетворительный результат для команды Марсело Бьелсы.

Соперник Счета Даты Стадионы Аргентина 2:0 0:1 16.11.2023 21.03.2025 Ла Бомбонера, Буэнос-Айрес Сентенарио, Монтевидео Бразилия 2:0 1:1 17.10.2023 19.11.2024 Сентенарио, Монтевидео Фонте-Нова, Сальвадор Парагвай 0:0 0:2 06.09.2024 05.06.2025 Сентенарио, Монтевидео

Дефенсорес дель Чако, Асунсьон Эквадор 1:2 0:0 12.09.2023 15.10.2024 Родриго Пас Дельгадо, Кито Сентенарио, Монтевидео Чили 3:1 0:0 08.09.2023 09.09.2025 Сентенарио, Монтевидео Насьональ, Сантьяго Венесуэла 0:0 2:0 10.09.2024 10.06.2025 Монументаль, Матурин Сентенарио, Монтевидео Перу 0:1 3:0 11.10.2024 04.09.2025 Насьональ, Лима Сентенарио, Монтевидео Колумбия 2:2 3:2 12.10.2023 24.11.2024 Метрополитано, Барракилья Сентенарио, Монтевидео Боливия 3:0 0:0 21.11.2023 25.03.2025 Сентенарио, Монтевидео Муниципаль, Эль Альто

Лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Уругвая в квалификации к ЧМ 2026

Игрок Матчи Голы Ассисты Дарвин Нуньес 13 5 3 Николас де ла Крус 8 3 3 Родриго Агирре 7 3 1

Состав сборной Уругвая на ЧМ 2026

Заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике объявил главный тренер команды Марсело Бьелса. В нее вошло 3 вратаря, 8 защитников, 12 полузащитников и 3 нападающих.

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст Вратарь Серхио Рочет Интернасьонал 33 Вратарь Фернандо Муслера Эстудиантес 39 Вратарь Сантьяго Меле Монтеррей 28 Защитник Гильермо Варела Фламенго 33 Защитник Рональд Араухо Барселона 27 Защитник Хосе Мария Химинес Атлетико 31 Защитник Сантьяго Буэно Вулверхэмптон 29 Защитник Себастьян Касерес Америка 26 Защитник Матиас Оливера Наполи 28 Защитник Хоакин Пикерес Палмейрас 27 Защитник Матиас Винья Ривер Плэйт 28 Полузащитник Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед 25 Полузащитник Эмилиано Мартинес Палмейрас 33 Полузащитник Родриго Бетанкур Тоттенхэм 28 Полузащитник Федерико Вальверде Реал 27 Полузащитник Агустин Коноббио Флуминенсе 27 Полузащитник Хуан Мануэль Санабрия Реал Солт-Лейк 26 Полузащитник Джорджиан де Арраскаэта Фламенго 32 Полузащитник Николас де ла Крус Фламенго 29 Полузащитник Родриго Саласар Спортинг 26 Полузащитник Максимилиано Араух Спортинг 26 Полузащитник Факундо Пельистри Панатинаикос 24 Полузащитник Бриан Родригес Америка 26 Нападающий Родриго Агирре Тигрес 31 Нападающий Федерико Виньяс Овьеда 27 Нападающий Дарвин Нуньес Аль-Хиляль 26

Бьелса привезет на мундиаль одну из самых зрелых команд - средний возраст игрока составляет 28 лет. 24-летний полузащитник греческого Панатинаикоса Факундо Пельистри будет самым молодым, а 39-летний вратарь Эстудиантеса Фернандо Муслер — самым взрослым. Неудивительно, что для опытного голкипера это уже пятый чемпионат мира в карьере.

© пресс-служба сборной Уругвая по футболу Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес (слева) на чемпионате мира 2022 года в Катаре © пресс-служба сборной Уругвая по футболу Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес (слева) на чемпионате мира 2022 года в Катаре

Расписание матчей Уругвая

Уругвай попал в группу H со сборными Испании, Саудовской Аравии и Кабо-Верде. Два первых матча команда небесно-голубых проведет в городе Майами-Гарденс в Америке, а вот на самую сложную игру в третьем туре отправится в мексиканский город Сапопан. Матчи первых двух туров назначены на 01:00 по московскому времени 16 и 22 июня соответственно, а заключительная игра — на 02:00 27 июня.

Игра сборной Уругвая против Саудовской Аравии, несмотря на скромную по меркам чемпионата мира вывеску, может задать тон всего турнира для команды Марсело Бьелсы — все ведь помнят, как в первом же матче чемпионата мира в Катаре аравийцы сенсационно обыграли сборную Аргентины.

Дебютанты мундиаля Кабо-Верде, скорее всего, не смогут ничего противопоставить цепким уругвайским парням. А вот игра с Испанией на мексиканской жаре в Гвадалахаре обещает стать проверкой на жизнеспособность и для атлетичных испанцев, и для прессингующих уругвайцев.

Дата Соперник Время (МСК) Город/Стадион Тур 16 июня 2026 Саудовская Аравия 01:00 Майами-Гарденс, "Хард Рок Стэдиум" 1-й 22 июня 2026 Кабо-Верде 01:00 Майами-Гарденс, "Хард Рок Стэдиум" 2-й 27 июня 2026 Испания 03:00 Сапопан (Гвадалахара), "Акрон" 3-й

Тренер сборной Уругвая

Все что нужно знать о тренере сборной Уругвая Марсело Бьелсе - он аргентинец и его прозвище Эль Локо с испанского переводится как безумец. И правда, только безумный аргентинец взялся бы тренировать команду своих вроде бы географических соседей, но на самом деле принципиальных соперников из Уругвая.

Имя Марсело Альберто Бьелса Кальдера Дата рождения 21 июля 1955 (Росарио, Аргентина) Гражданство Аргентина У руля сборной Уругвая С 2023 года (уйдёт после ЧМ-2026) Тактическое кредо Высокий прессинг, вертикальность, интенсивность Прежние команды Сборная Аргентины, сборная Чили, Атлетик Бильбао (Испания), Марсель Олимпик (Франция), Лидс (Англия) Прозвище El Loco ("Безумец")

Главное безумие Бьелсы состоит, пожалуй, в его фанатичной привязанности к футболу. Его крайне редко можно увидеть не в спортивном костюме, свой рождественский отпуск он готов почти полностью потратить на видеоанализ матчей, а сборной Аргентины как-то выдал в раздевалке перед матчем с Колумбией: "Слышите? Там, снаружи, пахнет кровью!" К слову, именно Бьелса привел аргентинцев к первой в истории золотой медали на Олимпиаде-2004. В том турнире они не пропустили ни одного мяча.

Его тренерское кредо — игра в вертикальный пас, жесткий прессинг и контроль мяча на половине поля соперника. Нет четкой привязки к тактическим схемам, расстановка на каждую игру варьируется в зависимости от оппонента и текущих возможностей команды. Бьелса требует от игроков и менеджеров команд исключительно профессионального подхода и не прощает нарушения договоренностей и попыток пошатнуть его авторитет.

Широко известна история, как Марсело Бьелса всего два дня пробыл главным тренером итальянского Лацио и отказался от исполнения своих обязанностей, покинув расположение клуба. С его слов, в Лацио не исполнялись обещанные ему трансферные обязательства. Невозможность работать на результат здесь и сейчас была невыносима для Бьелсы даже на двухдневной дистанции.

В футболе есть тренеры-отцы, способные создать почти домашнюю атмосферу в команде и тем самым придать им нужный вектор для результата. Марсело Бьелса таким никогда не был и не будет. Он не станет искать индивидуальный подход, делать скидку на обстоятельства и робеть перед звездами. Отчасти поэтому, возможно, у него случился конфликт с Луисом Суаресом. В 2024 году в разгаре квалификационного раунда к чемпионату мира 2026 Суарес упрекал тренера в том, что тот разъединил всю команду, нарушил коммуникацию между игроками. Бьелса тогда ответил, что хотя его авторитет пострадал от слов Суареса, это не повлияет на подготовку и результат.

И хотя форвард Интер Майами в начале мая 2026 года заявил журналистам, что всегда готов поддержать сборную, даже его принесенные "кому надо" извинения не помогли пробить броню обиды Бьелсы. "Я сказал то, чего не должен был говорить. Я уже извинился перед теми, перед кем должен был извиниться. Я бы никогда не отказался от помощи национальной команде, если бы она нуждалась во мне, особенно в преддверии чемпионата мира", — приводит слова Суареса Mundo Deportivo. Марсело Бьелса, вероятно, посчитал, что его команда в услугах Суареса не нуждается.

В 2023 году, когда Бьелса только пришел в сборную Уругвая, он сказал, что эта команда потенциально способна стать чемпионами мира. Поскольку после мундиаля 2026 "Безумец" покинет пост главного тренера, на реализацию слов о чемпионстве у него остается примерно месяц.

Главная звезда сборной Уругвая - Федерико Вальверде

27-летний уругваец Федерико Вальверде в отсутствие Луиса Суареса может считаться главной звездой сборной Уругвая на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Помимо того, что он уже несколько раз надевал капитанскую повязку, он еще единственный игрок мадридского Реала и по совместительству самый дорогой в составе уругвайцев. Его трансферная стоимость по данным сайта transfermarkt по состоянию на 05.06.2026 оценивается в 90 миллионов евро.

Имя Федерико Вальверде Дата рождения 22 июля 1998 (27 лет) Позиция Центральный полузащитник Клуб Реал Мадрид Роль в сборной Вице-капитан, лидер сборной Уругвая по количеству проведенных минут в южноамериканском отборе на ЧМ 2026 Голы в Ла Лиге 2025/26 5 Ассисты в Ла Лиге 2025/26 8 Матчи в Ла Лиге 2025/26 33 Голы в Лиге чемпионов 2025/26 3 Ключевые навыки Универсальность, техническое мастерство, выносливость, польза для команды

Интересно, что в связи с последним обновлением стоимость Вальверде упала сразу на 30 миллионов — прежде она составляла 120 миллионов евро. Возможно, дело в майском скандале с участием уругвайского полузащитника. В худших традициях суперзвезд он затеял драку на тренировке с одноклубником по Реалу Орельеном Тчуамени. Все закончилось плохо — Вальверде потерял сознание и с разбитой головой был госпитализирован. Ему наложили швы, медики говорили о кратковременной потере памяти, а обоих участников драки дисциплинарный комитет оштрафовал на 500 тысяч евро. Вальверде пропустил три матча, но сейчас уже здоров и готов играть за сборную. Они с Тчуамени принесли извинения друг другу, партнерам по команде, тренерам и болельщикам.

© Фотография из соцсетей Федерико Вальверде © Фотография из соцсетей Федерико Вальверде

Федерико Вальверде известен не только благодаря взрывному характеру. Прежде всего он славится своей универсальностью на поле — может играть и в обороне, и в атаке, чем здорово разгружает партнеров по команде и дает им простор для маневров. Многие эксперты и тренеры считают его одним из лучших полузащитников мира. Он способен без устали бегать и доставать любые мячи, но при этом всегда к ногам подключает голову. По органичному сочетанию импровизации и игры в пределах тренерских установок ему нет равных.

Играя за сборную Уругвая на чемпионате мира-2026, Вальверде должен чувствовать особенную ответственность и мотивацию. В том, чтобы побеждать в Ла Лиге и даже Лиге чемпионов в составе Реала, нет такого уж большого геройства. А вот повести за собой сборную, добавить рациональности безумству главного тренера и подарить долгожданное золото чемпионата мира своей родной стране, - в этом есть что-то действительно великое.

Тактический портрет: как играет сборная Уругвая

Сборная Уругвая традиционно играет когтистой лапой ("гарра" по-испански) — так образно называют их фирменную тактику захвата команды соперника через цепкость борьбы, упорство и плотный прессинг на протяжении длительного времени.

Но даже зверь с когтистой лапой может переживать нелегкие времена. В Уругвае смена поколений - не хватает страйкера для завершения атаки. Кто-то бы сказал, что не хватает конкретного игрока острия — многолетнего лидера команды Луиса Суареса. Линия нападения, состоящая из Родриго Агирре, Федерико Виньяса и Дарвина Нуньеса, выглядит непривычно легковесной для Уругвая. Особенно учитывая, что у Нуньеса в Аль-Хиляле почти полгода не было игрового опыта.

С ролью основного голкипера все более-менее ясно — в ворота должен встать Серхио Рочет. Внезапный вызов из небытия Эстудиантеса 39-летнего вратаря Фернандо Муслеры воспринимается как психологический ход — его опыт участия в пяти мундиалях должен помочь команде ощутить свою силу и готовность побеждать через связь поколений. Если уж сам Бьелса не готов быть отцом для игроков в раздевалке, пусть его роль сыграет Муслера.

Тактическая схема уругвайцев — редкие в наше время 4-5-1. Акцент на оборону неслучаен, ведь центральные защитники — пожалуй, сильнейшая часть уругвайской команды. Рональд Араухо из Барселоны и капитан Хосе Мария Хименес из мадридского Атлетико близки к идеалу на этой позиции. Справа обычно действует отлично знакомый болельщикам московского Динамо Гильермо Варела, сейчас выступающий за бразильский Фламенго, а слева - основной игрок Наполи Матиас Оливера. Оба хороши в подключении к атакам, но не всегда надежны у своих ворот.

Центр полузащиты уругвайцев вполне соответствует топ-уровню. Находящийся в расцвете сил лидер Реала Феде Вальверде и продолжающий прогрессировать в Манчестер Юнайтед Мануэль Угарте работают от штрафной до штрафной, великолепно обороняются и немало забивают. Остальные позиции выглядят не столь монументально. Впрочем, Джорджиан де Арраскаэта, играющий под нападающими, всегда здорово проявляет себя на крупных турнирах в составе сборной. Для него этот чемпионат мира будет уже третьим. Играющие на флангах Агустин Каннобио и Макси Араухо не столь опытны и порой допускают ошибки. Есть еще Родриго Бентанкур, сейчас выступающий за Тоттенхэм, но его Марсело Бьелса в последних матчах обычно оставлял на скамейке. Да и в целом тренер уругвайцев не любит ротацию - его состав незыблем и зацементирован, как и его тренерские принципы.

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