Сборная Турции на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Турции выступит на чемпионате мира по футболу , который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах турецкой сборной – в материале РИА Новости.

Конфедерация УЕФА Тренер Винченцо Монтелла (с сентября 2023) Ключевой игрок Арда Гюлер, нападающий ("Реал") Группа Группа D (США, Парагвай, Австралия) Стадия квалификации 2-е место в группе E УЕФА (Испания, Грузия, Болгарии). Отбор через плей-офф (победа в финале пути С над сборной Косово) Ожидания Выход в плей-офф. Шанс дойти до четвертьфинала – около 15%.

Как сборная Турции отобралась на ЧМ-2026

Турки напрямую попасть на чемпионат мира вряд ли могли и фаворитами своей отборочной группы не считались – впрочем, в компании с Испанией ими бы не был никто. Тем не менее, команда Винченцо Монтеллы даже свела матч на выезде с испанцами вничью (правда, дома получила от них 0:6). Второе же место в группе сборная Турции заняла благодаря тому, что не потеряла очков во встречах с опасными соперниками из Грузии и Болгарии.

В пути С плей-офф турецкой команде предстояло пройти два испытания. Первое – домашний матч со сборной Румынии. Вязкая борьба с неудобными соседями завершилась победным голом Ферди Кадыоглу во втором тайме и сердечным приступом главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу, после которого он скончался. Вторым испытанием стал выезд в Косово, где в сложнейшем матче туркам тоже удалось-таки выиграть с минимальным счетом. Вывел сборную на чемпионат мира впервые за 24 года гол Керема Актюркоглу.

Путь квалификации сборной Турции (группа Е и стыковые матчи)

Соперник Счёт Дата Стадион Грузия (в гостях) 3:2 04.09.2025 "Динамо-арена" имени Бориса Пайчадзе (Тбилиси) Испания (дома) 0:6 07.09.2025 Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu (Конья) Болгария (в гостях) 6:1 11.10.2025 Национальный стадион "Васил Левски" (София) Грузия (дома) 4:1 14.10.2025 Kocaeli Stadium (Измит) Болгария (дома) 2:0 15.11.2025 Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu (Бурса) Испания (в гостях) 2:2 18.11.2025 Estadio La Cartuja (Севилья) Румыния (дома) 1:0 26.03.2026 Beşiktaş Stadyumu (Стамбул) Косово (в гостях) 1:0 31.03.2026 Stadiumi Fadil Vokrri (Приштина)

Состав сборной Турции на ЧМ-2026

После победы в заключительном стыковом матче над сборной Косово главный тренер турецкой сборной Винченцо Монтелла заявил: "Я не променяю своих игроков ни на кого. Они продемонстрировали, что готовы жертвовать собой".

Нынешний состав сборной Турции базируется вокруг двух молодых звезд – Арды Гюлера и Кенана Йылдыза. Это футболисты мирового уровня. Креативные способности 21-летних "моторов" из "Реала" и "Ювентуса" соответственно делают атаку турецкой команды опаснейшей для любого соперника.

© Соцсети ФК "Ювентус" Кенан Йылдыз © Соцсети ФК "Ювентус" Кенан Йылдыз

Надежна сборная Турции и в других линиях. Угюрджан Чакыр из "Галатасарая" - крепкий номер один в воротах. Пара центральных защитников из Абдюлкерима Бардакджи и Мериха Демирала цементируют оборону. Отличный сезон провел в "Брайтоне" Ферди Кадыоглу.

Ну а главный моральный авторитет сборной Турции – безусловно, Хакан Чалханоглу из "Интера". Оттянутый плеймейкер провел за национальную команду более 100 матчей. Два года назад он назвал сам себя лучшим игроком мира на своей позиции.

Окончательная заявка сборной Турции на ЧМ-2026 (26 игроков)

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст Матчи/Голы за сборную ВР Мерт Гюнок Фенербахче 37 37 / 0 ВР Алтай Байындыр Манчестер Юнайтед 28 12 / 0 ВР Угюрджан Чакыр Галатасарай 30 39 / 0 ЗЩ Зеки Челик Рома 29 61 / 3 ЗЩ Мерих Демирал Аль-Ахли 28 62 / 6 ЗЩ Чаглар Сёюнджю Фенербахче 30 60 / 2 ЗЩ Эрен Элмалы Галатасарай 25 23 / 0 ЗЩ Абдюлкерим Бардакджи Галатасарай 31 27 / 2 ЗЩ Озан Кабак Хоффенхайм 26 30 / 2 ЗЩ Мерт Мюлдюр Фенербахче 27 45 / 3 ЗЩ Ферди Кадыоглу Брайтон 26 30 / 2 ЗЩ Самет Акайдин Чайкур Ризеспор 32 19 / 1 ПЗ Салих Озджан Боруссия (Дортмунд) 28 30 / 1 ПЗ Оркун Кёкчю Бешикташ 25 50 / 4 ПЗ Хакан Чалханоглу (капитан) Интер 32 105 / 22 ПЗ Исмаил Юксек Фенербахче 27 32 / 1 ПЗ Каан Айхан Галатасарай 31 73 / 5 НП Керем Актюркоглу Фенербахче 27 52 / 15 НП Арда Гюлер Реал 21 29 / 6 НП Дениз Гюль Порту 21 8 / 2 НП Кенан Йылдыз Ювентус 21 28 / 5 НП Ирфан Джан Кахведжи Касымпаша 30 47 / 6 НП Юнус Акгюн Галатасарай 25 19 / 4 НП Барыш Алпер Йылмаз Галатасарай 26 35 / 4 НП Огуз Айдын Фенербахче 25 11 / 0 НП Джан Узун Айнтрахт (Франкфурт) 20 6 / 1

© Фото : Соцсети "Интера" Хакан Чалханоглу © Фото : Соцсети "Интера" Хакан Чалханоглу

Расписание группового этапа сборной Турции (Группа D)

Дата Соперник Время МСК Город / Стадион Тур 14.06.2026 Австралия 07:00 Ванкувер / BC Place Vancouver 1-й тур 20.06.2026 Парагвай 06:00 Сан-Франциско / San Francisco Bay Area Stadium 2-й тур 26.06.2026 США 05:00 Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium 3-й тур

Тренер сборной Турции – Винченцо Монтелла

© Фото : Социальные сети сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла © Фото : Социальные сети сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла

Параметр Значение Дата рождения 18 июня 1974 (Помильяно-д’Арко, Италия) Возраст 51 год В должности с сентября 2023 Главное достижение Обладатель Суперкубка Италии-2016 ("Милан") Стиль Тактическая дисциплина, точные передачи в одно касание и динамичное использование флангов. Контракт действует до 2028 года

Футболист по прозвищу "Аэроплан" - ее Винченцо Монтелла получил за характерную манеру праздновать голы - впервые проявил себя на тренерском поприще в "Фиорентине", которую трижды привел на четвертое место в серии А, что для Италии весьма неплохо. Финал Кубка Италии и полуфинал Лиги Европы с "фиалками" тоже стали достойными пунктами его резюме.

Но вот потом Монтелла мало где задерживался дольше чем на сезон. Хотя поработал в именитых клубах – "Милане", где выиграл Суперкубок Италии, "Севилье"… Неудивительно, что в какой-то момент пришлось пойти на "дауншифтинг" - он отправился в Турцию, где стал главным тренером клуба "Адана Демиспор". Именно в период тренерства Монтеллы в эту команду пришел Артем Дзюба – чтобы через несколько месяцев довольно-таки бесславно ее покинуть.

Ну а Монтелла в Турции осел и в 2023 году был назначен наставником национальной сборной. С итальянским специалистом турецкая команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2024 и впервые с 2002 года квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира.

Главная звезда сборной Турции – Арда Гюлер

© Соцсети клуба Арда Гюлер © Соцсети клуба Арда Гюлер

Параметр Значение Позиция Нападающий Возраст 21 год Матчи в Ла-Лиге 2025/26 33 Минуты в сезоне ~2 027 в Ла Лиге Награды Чемпион Испании (2023/24), победитель Лиги чемпионов (2023/24), обладатель Суперкубка УЕФА (2024), Интерконтинентального кубка ФИФА (2024), Суперкубка Испании (2024), Кубка Турции (2022/23, Фенербахче)

Воспитанника клуба "Генчлербирлиги" из Анкары обнаружил и забрал к себе в возрасте 13 лет стамбульский "Фенербахче". Вундеркинд прошел всю лестницу из юношеских команд этой организации, и по ходу этого процесса мало кто сомневался, что потолок турецкого футбола этот парень перерастет.

Так и вышло: в возрасте 18 лет Гюлер подписал контракт с мадридским "Реалом". Но прежде обновил ряд рекордов турецкого чемпионата – в частности, стал самым молодым игроком, забившим гол. "Фенербахче" пытался как мог удержать чудо-форварда, но это было невозможно – на него претендовал весь цвет европейского футбола. И в июле 2023-го Арда отправился покорять Ла Лигу.

В "Реале" Гюлер зарекомендовал себя не сразу, в том числе и из-за травм. Однако после прихода в клуб Хави Алонсо стал все чаще появляться в стартовом составе. Благодаря яркой игре Гюлер в сентябре 2025-го был назван лучшим молодым игроком месяца в лиге. А потом принялся вновь бить рекорды. Так, в марте нынешнего года Арда забил самый далекий гол в истории чемпионата Испании, попав в ворота "Эльче" с 68 метров. А в апреле стал автором самого быстрого гола "Реала" в Лиге чемпионов, забив "Баварии" через 34 секунды после начала матча. По итогам главного еврокубка Гюлер получил награду как лучший молодой игрок сезона.

На чемпионате Европы 2024 года молодой нападающий стал одним из главных творцов успеха сборной Турции, дошедшей до четвертьфинала. В стартовом матче против сборной Грузии (3:1) Гюлер стал самым молодым дебютантом европейского первенства, забившим гол. До него этот рекорд принадлежал Криштиану Роналду.

По мнению специалистов, Арда Гюлер успешно перешел от статуса вундеркинда к роли лидера и готов к новым достижениям. Молодой футболист не боится давления, несмотря на то, что чудес от него ждет вся Турция.

Тактический портрет: как играет сборная Турции

Эмоциональность – вот первая характеристика, которая приходила в голову при виде игры сборной Турции в еще недавнем прошлом. Главное, что сделал Монтелла – направил энергию в русло дисциплины. И получил на выходе одну из сильнейших турецких национальных команд в истории.

Любимое построение итальянского специалиста – 4-2-3-1. Система чередует контролируемые низкие построения и прямой контрпрессинг, максимально используя технические возможности команды. А они у нынешней сборной Турции мощные. И, разумеется, два молодых элитных таланта – Арда Гюлер и Кенан Йылдыз – получают максимальную свободу творчества.

Прогноз на турнир

Сборная Турции стала открытием чемпионата мира 2002 года. Тогда команда под руководством Шенола Гюнеша завоевала бронзовые медали, дав бой в полуфинале бразильцам и забив усилиями Хакана Шюкюра самый быстрый гол в истории мировых первенств – на 11-й секунде матча за третье место против сборной Южной Кореи.

Но вряд ли кто-то мог предположить, что затем турецкая команда на протяжении долгих 24 лет будет раз за разом оставаться за бортом чемпионатов мира. Главная тому причина – затянувшаяся смена поколений. Но сейчас она завершена, и 21-летние звезды европейского футбола Арда Гюлер и Кенан Йылдыз готовы вести свою национальную сборную к новым высотам.